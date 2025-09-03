Widzew Łódź rozstał się z napastnikiem. Piłkarz wybrał zaskakujący kierunek

Widzew Łódź poinformował, że Hubert Sobol opuścił szeregi klubu. 25-letni napastnik będzie kontynuował karierę w chorwackim zespole NK Lokomotiva Zagrzeb.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Hubert Sobol opuścił Widzew, zagra w Chorwacji

Widzew Łódź notuje bardzo słaby początek sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Po niedawnej domowej porażce z Pogonią Szczecin (1:2) doszło do zmiany na stanowisku trenera. Żeljko Sopić został zastąpiony przez Patryka Czubaka. Aktualnie drużyna z Serca Łodzi zajmuje 13. miejsce w tabeli, a ostatnie zwycięstwo odniosła 2 sierpnia.

Na kilka dni przed zamknięciem letniego okna transferowego w Polsce Widzew pożegnał się z Hubertem Sobolem. 25-letni napastnik zdecydował się kontynuować karierę w chorwackim NK Lokomotiva Zagrzeb. Transfer jest definitywny.

Sobol trafił do Widzewa w 2024 roku po udanym sezonie w KKS-ie Kalisz. W Łodzi rozegrał łącznie 27 spotkań. Jednak nie udało mu się ani razu wpisać na listę strzelców. Wcześniej grał m.in. w Wiśle Kraków oraz Górniku Łęczna, a jest wychowankiem Lecha Poznań. Sobol może zadebiutować w nowym zespole 13 września z HNK Rijeka.

NK Lokomotiva Zagrzeb w poprzednim sezonie zakończyła rozgrywki na ósmym miejscu, ale w obecnym sezonie, po pięciu kolejkach, plasuje się już na wysokim trzecim miejscu w tabeli chorwackiej ekstraklasy.

Widzew po przerwie na kadrę podejmie Arkę Gdynia w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Łodzianie ponieśli trzy porażki z rzędu i postarają się przełamać przeciwko beniaminkowi.