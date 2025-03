Widzew ujawnił plany. Prezentacja nowego trenera o krok

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

W poniedziałek Widzew ogłosi nazwisko nowego trenera

Widzew Łódź pod koniec lutego zdecydował się pożegnać Daniela Myśliwca. Skłoniły do tego bardzo słabe wyniki w rundzie wiosennej – zespół nie wygrał żadnego z czterech meczów, tracąc w nich aż 12 bramek. Kibice mieli także wielkie pretensje do zarządu, który zwlekał z ruchami transferowymi, a kadra wymaga poważnych wzmocnień. Zwolnionego Myśliwca tymczasowo zastąpił Patryk Czubak, który wcześniej należał do jego sztabu. Władze klubu skupiły się natomiast na poszukiwaniach nowego trenera, nie wykluczając przy tym, że to właśnie Czubak otrzyma szansę dokończenia sezonu.

Z nową twarzą na ławce trenerskiej Widzew zaliczył remis i porażkę, a przełamanie nastąpiło dopiero w sobotę, kiedy to zagrał z GKS-em Katowice. Łodzianie zwyciężyli 1-0, co dało potrzebny oddech i pozwoliło oddalić się od strefy spadkowej. Dzień po tym spotkaniu stało się jasne, że Czubak nie będzie dalej prowadził zespołu.

Widzew opublikował oficjalny komunikat, w którym ujawnił, że podczas poniedziałkowej konferencji zaprezentuje nowego szkoleniowca. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00.

Z medialnych doniesień wynika, że nowym trenerem Widzewa zostanie Żeljko Sopić. 50-letni Chorwat do sierpnia 2024 roku współpracował z HNK Rijeka. Wcześniej był związany także chociażby z Dinamem Zagrzeb.