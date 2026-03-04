Widzew Łódź pogrążony w kryzysie. Zbigniew Boniek zabrał głos

12:03, 4. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź znalazł się w poważnym kryzysie w rundzie wiosennej, a trener Igor Jovicević może lada moment stracić posadę. Na temat sytuacji klubu głos zabrał także Zbigniew Boniek na platformie X.

Igor Jovicević
Zbigniew Boniek komentuje sytuację Widzewa

Widzew Łódź w rundzie wiosennej zdobył zaledwie cztery punkty i spadł do strefy spadkowej w PKO BP Ekstraklasie, w której znajduje się wraz z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza i Legią Warszawa. Klub liczył, że sytuację uda się poprawić poprzez Puchar Polski, jednak podopieczni Igora Jovicevicia odpadli w ćwierćfinale po serii rzutów karnych z GKS-em Katowice. Po stronie Widzewa spudłowali Fran Alvarez i Mariusz Fornalczyk.

Łodzian czeka teraz trudny terminarz ligowy. W najbliższym czasie zmierzą się z Lechem Poznań (7 marca), Arką Gdynia (15 marca), Górnikiem Zabrze (22 marca) oraz Rakowem Częstochowa (dokładny termin jeszcze nie został ustalony).

Na temat kryzysu głos zabrał były prezes PZPN i legenda polskiej piłki, Zbigniew Boniek. – W piłce, żeby wygrać to trzeba być lepszym, mądrzejszym i cwańszym. Mój kochany Widzew na razie jest tylko bogatszym – napisał w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, iż Boniek reprezentował barwy Widzewa w latach 1975-1982.

W trakcie zimowego okna transferowego do Widzewa trafiło kilku nowych zawodników, w tym Osman Bukari (5,5 mln euro), Przemysław Wiśniewski (3,1 mln euro), Emil Kornvig (3 mln euro) oraz Steve Kapuadi z Legii (2 mln euro). Łącznie na transfery w Łodzi wydano ponad 20 mln euro.

