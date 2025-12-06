Widzew Łódź planuje czystki. Trzech piłkarzy na wylocie

19:06, 6. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Weszło.com

Widzew Łódź zamierza pożegnać trzech zawodników - informuje portal Weszło.com. Klub planuje uporządkować kadrę w trakcie zimowej przerwy.

Igor Jovicević
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Porządki w Widzewie, trzech piłkarzy ma opuścić klub

Widzew Łódź awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski po zwycięstwie nad Pogonią Szczecin (1:0). Bohaterem spotkania został Andi Zeqiri. Reprezentant Szwajcarii w końcówce roku przebudził się i wpisał się na listę strzelców, zapewniając swojej drużynie awans do kolejnej rundy.

Jednak w PKO BP Ekstraklasie wyniki zespołu pozostawiają wiele do życzenia. W trakcie obecnego sezonu drużynę prowadzili kolejno Zeljko Sopić, Patryk Czubak, a od połowy października stery objął Igor Jovicević.

W związku z tym władze klubu planują podczas zimowego okna transferowego znaczące zmiany w kadrze. Jak ustalił portal Weszło.com, z Widzewem pożegnają się Polydefkis Volanakis, Tonio Teklić oraz Pape Meissa Ba.

Grecki obrońca dołączył do Widzewa w styczniu tego roku, ale nie zagrał ani minuty w bieżących rozgrywkach. Z kolei chorwacki pomocnik wystąpił w ośmiu meczach ligowych, spędzając na boisku jedynie 120 minut. Senegalczyk zaś trafił do Łodzi z Schalke 04 Gelsenkirchen we wrześniu. Do tej pory rozegrał tylko cztery mecze i spędził na boisku 69 minut.

Łodzianie w ostatnim w tym roku meczu zmierzyli się z Zagłębiem w Lubinie w ramach 18. kolejki Ekstraklasy. Natomiast po przerwie zimowej Widzew zagra u siebie z Jagiellonią Białystok.

POLECAMY TAKŻE

Juljan Shehu
Co dalej z Shehu? Doszło do kolejnych rozmów w sprawie jego przyszłości [NASZ NEWS]
Ryoya Morishita
Wiemy, ile koszulek sprzedały polskie kluby i jakie nazwiska najczęściej wybierali kibice
Patryk Czubak
Gikiewicz wierzy w Czubaka? To najgorsze, co może zrobić Widzew