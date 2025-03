Widzew Łódź ma nowego dyrektora sportowego. Walczył o niego z Rakowem

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Mindaugas Nikolicius nowym dyrektorem sportowym Widzewa Łódź

Widzew Łódź poinformował w mediach społecznościowych o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Dotychczasowe obowiązki, które pełnił Tomasz Wichniarek przejął Mindaugas Nikolicius. Litwin już od jakiegoś czasu łączony był z pracą w PKO BP Ekstraklasie, a wśród klubów zainteresowanych współpracą z 41-latkiem wymieniano m.in. Raków czy Motor.

Ostatecznie batalię o podpisanie kontraktu z Nikoliciusem wygrał Widzew. Z łódzkim klubem podpisał on umowę do 2028 roku z opcją przedłużenia. Poprzednio odpowiadał za transfery Hajduku Split w lidze chorwackiej, gdzie może pochwalić się wypracowaniem profitu na poziomie aż 40 milionów euro. W swoim CV ma również takie kluby jak HNK Gorica, FK Zalgiris czy Heart of Midlothian.

Zobacz wideo: Widzew Łódź trafi w dobre ręce. Właściciel Rakowa propsuje

– Chcieliśmy mieć mocnego dyrektora sportowego, który będzie odpowiedzialny za cały pion. Niko ma duże doświadczenie międzynarodowe i dlatego wierzymy, że pomoże długofalowo rozwinąć Klub. Rolą Zarządu jest tworzenie odpowiednich warunków do pracy pionu sportowego, a od dzisiaj za jego funkcjonowanie będzie odpowiadał nowy dyrektor. Ta funkcja odgrywa dla nas kluczowe znaczenie i pozwoli nam podjąć kolejne decyzje – powiedział Michał Rydz, prezes Widzewa Łódź.

Widzew Łódź aktualnie pozostaje bez pierwszego trenera. Niedawno pracę z powodu kiepskich wyników stracił Daniel Myśliwiec. Tymczasowo obowiązki szkoleniowca do czasu podpisania kontraktu z nowym trenerem przejął Patryk Czubak. Aktualnie po 23. kolejkach PKO BP Ekstraklasy drużyna z Łodzi plasuje się na 12. miejscu w tabeli z przewagą pięciu punktów nad strefą spadkową.