Widzew Łódź ma problem. Napastnik nie zagra w Gdyni

Widzew Łódź w najbliższym meczu Ekstraklasy zmierzy się z Arką Gdynia. Wiadomo już, że Aleksandar Vuković nie skorzysta z Andiego Zeqiriego.

PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Andi Zeqiri zawieszony w Ekstraklasie

Widzew Łódź przed sobotnim meczem z Lechem Poznań zdecydował się zwolnić trenera Igora Jovicevicia. Jego miejsce zajął Aleksandar Vuković, który w przeszłości pracował w Legii Warszawa i Piaście Gliwice. Decyzja klubu była efektem rozczarowujących wyników, w tym ostatniego odpadnięcia z Pucharu Polski po starciu z GKS-em Katowice.

Już w debiucie nowy szkoleniowiec odniósł odniósł domowe zwycięstwo nad Kolejorzem (2:1) w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bramki dla gospodarzy zdobyli Fran Alvarez i Emil Kornvig. Bramkarz Veljko Ilić zastąpił kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego, a z kadry wypadli Osman Bukari i Carlos Isaac. Z kolei kapitańską opaskę przejął Mateusz Żyro, który wcześniej nie mieścił się w planach poprzedniego trenera.

W 77. minucie żółtą kartkę zobaczył Andi Zeqiri. Dla szwajcarskiego napastnika było to już czwarte upomnienie w rozgrywkach ligowych, co oznacza, że nie będzie mógł zagrać w najbliższym spotkaniu przeciwko Arce Gdynia. Spotkanie w Trójmieście zaplanowano na sobotę (15 marca) o godzinie 12:15.

Zeqiri w tym sezonie zdobył trzy bramki i dołożył jedną asystę w 21 występach. Reprezentant Szwajcarii dołączył do Widzewa w ubiegłym roku z belgijskiego KRC Genk za około dwa miliony euro. Jego kontrakt w Sercu Łodzi obowiązuje do czerwca 2029 roku.