Widzew Łódź kontra Lech Poznań. Składy, statystyki i tabela [MECZ TYGODNIA]

Widzew Łódź rozpoczyna nowy rozdział. W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy drużyna z Łodzi podejmie mistrza Polski Lecha Poznań w pierwszym meczu pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Dla gospodarzy to spotkanie ma ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie, natomiast Kolejorz spróbuje podtrzymać świetną serię ligowych zwycięstw.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Debiut Vukovicia i trudne położenie Widzewa

Widzew Łódź przeżywa bardzo trudny okres. Słabe wyniki w 2026 roku, przedostatnie miejsce w tabeli oraz odpadnięcie z Pucharu Polski sprawiły, że klub zdecydował się zakończyć współpracę z Igorem Joviceviciem. Jego następcą został Aleksandar Vuković, który już w debiucie stanie przed wyjątkowo wymagającym zadaniem.

Łodzianie nie wygrali u siebie od czterech ligowych spotkań. W tym czasie zanotowali dwa remisy i dwie porażki. Problemem zespołu jest również koncentracja w końcówkach meczów. Po 75. minucie Widzew stracił już 12 bramek, co jest najgorszym wynikiem w całej lidze.

Dodatkowo w ostatnich tygodniach drużyna ma problemy ze skutecznością na własnym stadionie. W czterech ostatnich domowych spotkaniach Ekstraklasy Widzew ani razu nie zdobył bramki w pierwszej połowie.

Lech Poznań w świetnej formie ligowej

Lech Poznań przyjedzie do Łodzi w zupełnie innych nastrojach, przynajmniej jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali cztery ostatnie mecze Ekstraklasy i zrównali się punktami z liderem tabeli.

Choć Kolejorz wciąż odczuwa rozczarowanie po porażce z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski, w lidze pozostaje jedną z najgroźniejszych drużyn. Lech jest obecnie najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach w Ekstraklasie.

Poznaniacy bardzo dobrze zaczynają mecze w delegacji. W obecnym sezonie tylko raz przegrywali do przerwy na stadionie rywala, notując w pierwszych połowach sześć zwycięstw i cztery remisy.

Przewidywane składy na mecz Widzew Łódź – Lech Poznań

Widzew Łódź:

Drągowski – Isaac, Andreou, Wiśniewski, Cheng – Bukari, Lerager, Shehu – Fornalczyk, Kornvig – Bergier.

Lech Poznań:

Mrozek – Gumny, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Ouma, Rodriguez – Bengtsson, Ishak, Palma.

Zawodnicy pod lupą

W Widzewie jednym z kluczowych zawodników ofensywnych pozostaje Andi Zeqiri. Co ciekawe, wszystkie trzy bramki zdobyte przez napastnika w tym sezonie padły na wyjazdach. Spotkanie z Lechem może być dla niego okazją do pierwszego trafienia na własnym stadionie.

Po stronie Lecha warto zwrócić uwagę na Luisa Palmę. Skrzydłowy był bohaterem pierwszego starcia obu drużyn w tym sezonie – to właśnie on otworzył wynik meczu w 7. kolejce Ekstraklasy.

Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli

Po 23 kolejkach Lech Poznań zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Kolejorz wygrał 10 spotkań, 8 zremisował i 5 przegrał, a jego bilans bramkowy wynosi 40:34.

Widzew Łódź znajduje się natomiast w strefie spadkowej. Łodzianie mają 24 punkty po 23 meczach i plasują się na 17. pozycji. Ich bilans to 7 zwycięstw, 3 remisy i aż 13 porażek.

Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych statystyk, które zauważył serwis Flashscore:

Tylko w jednym z pięciu ligowych meczów Widzewa w 2026 roku obie drużyny zdobyły bramki.

W czterech z sześciu spotkań Lecha w tym roku gol otwierający wynik padł w ciągu pierwszych 10 minut.

Poznaniacy stracili zaledwie trzy gole w pierwszych połowach meczów wyjazdowych – to najlepszy wynik w lidze.

Widzew wygrał tylko jeden z ośmiu ostatnich domowych meczów z Lechem.

Spotkanie zapowiada się jako starcie drużyn z zupełnie różnych biegunów tabeli. Widzew potrzebuje punktów, by wydostać się ze strefy spadkowej i rozpocząć nowy etap pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Lech z kolei walczy o mistrzostwo i nie może pozwolić sobie na potknięcie w Łodzi.