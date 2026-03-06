Widzew Łódź kontra Lech Poznań. Składy, statystyki i tabela [MECZ TYGODNIA]

Debiut Vukovicia i trudne położenie Widzewa
Widzew Łódź przeżywa bardzo trudny okres. Słabe wyniki w 2026 roku, przedostatnie miejsce w tabeli oraz odpadnięcie z Pucharu Polski sprawiły, że klub zdecydował się zakończyć współpracę z Igorem Joviceviciem. Jego następcą został Aleksandar Vuković, który już w debiucie stanie przed wyjątkowo wymagającym zadaniem.
Łodzianie nie wygrali u siebie od czterech ligowych spotkań. W tym czasie zanotowali dwa remisy i dwie porażki. Problemem zespołu jest również koncentracja w końcówkach meczów. Po 75. minucie Widzew stracił już 12 bramek, co jest najgorszym wynikiem w całej lidze.
Dodatkowo w ostatnich tygodniach drużyna ma problemy ze skutecznością na własnym stadionie. W czterech ostatnich domowych spotkaniach Ekstraklasy Widzew ani razu nie zdobył bramki w pierwszej połowie.
Lech Poznań w świetnej formie ligowej
Lech Poznań przyjedzie do Łodzi w zupełnie innych nastrojach, przynajmniej jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali cztery ostatnie mecze Ekstraklasy i zrównali się punktami z liderem tabeli.
Choć Kolejorz wciąż odczuwa rozczarowanie po porażce z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski, w lidze pozostaje jedną z najgroźniejszych drużyn. Lech jest obecnie najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach w Ekstraklasie.
Poznaniacy bardzo dobrze zaczynają mecze w delegacji. W obecnym sezonie tylko raz przegrywali do przerwy na stadionie rywala, notując w pierwszych połowach sześć zwycięstw i cztery remisy.
Przewidywane składy na mecz Widzew Łódź – Lech Poznań
Widzew Łódź:
Drągowski – Isaac, Andreou, Wiśniewski, Cheng – Bukari, Lerager, Shehu – Fornalczyk, Kornvig – Bergier.
Lech Poznań:
Mrozek – Gumny, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Ouma, Rodriguez – Bengtsson, Ishak, Palma.
Zawodnicy pod lupą
W Widzewie jednym z kluczowych zawodników ofensywnych pozostaje Andi Zeqiri. Co ciekawe, wszystkie trzy bramki zdobyte przez napastnika w tym sezonie padły na wyjazdach. Spotkanie z Lechem może być dla niego okazją do pierwszego trafienia na własnym stadionie.
Po stronie Lecha warto zwrócić uwagę na Luisa Palmę. Skrzydłowy był bohaterem pierwszego starcia obu drużyn w tym sezonie – to właśnie on otworzył wynik meczu w 7. kolejce Ekstraklasy.
Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli
Po 23 kolejkach Lech Poznań zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Kolejorz wygrał 10 spotkań, 8 zremisował i 5 przegrał, a jego bilans bramkowy wynosi 40:34.
Widzew Łódź znajduje się natomiast w strefie spadkowej. Łodzianie mają 24 punkty po 23 meczach i plasują się na 17. pozycji. Ich bilans to 7 zwycięstw, 3 remisy i aż 13 porażek.
Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych statystyk, które zauważył serwis Flashscore:
- Tylko w jednym z pięciu ligowych meczów Widzewa w 2026 roku obie drużyny zdobyły bramki.
- W czterech z sześciu spotkań Lecha w tym roku gol otwierający wynik padł w ciągu pierwszych 10 minut.
- Poznaniacy stracili zaledwie trzy gole w pierwszych połowach meczów wyjazdowych – to najlepszy wynik w lidze.
- Widzew wygrał tylko jeden z ośmiu ostatnich domowych meczów z Lechem.
Spotkanie zapowiada się jako starcie drużyn z zupełnie różnych biegunów tabeli. Widzew potrzebuje punktów, by wydostać się ze strefy spadkowej i rozpocząć nowy etap pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Lech z kolei walczy o mistrzostwo i nie może pozwolić sobie na potknięcie w Łodzi.