Wichniarek nie ma wątpliwości. „To pozytywne zaskoczenie i wzmocnienie Legii”

Adamski cennym wzmocnieniem Legii
Legia Warszawa powoli, ale jednak, wydostaje się ze strefy spadkowej. Podopieczni Marka Papszuna nie wygrywają może masowo spotkań, ale też unikają porażek, co jest niezwykle istotne w kontekście batalii o utrzymanie. Nadal jednak wszystko może się zdarzyć, niemniej pojawia się gdzieś w oddali małe, ale świecące, światełko w tunelu.
Szczególnie, że dobre wzmocnienie kadry dał transfer Rafała Adamskiego. Napastnik, który do tej pory znany był z występów w Pogoni Grodzisk Mazowiecki oraz Zagłębiu Lubin, ma bardzo dobrą kampanię i wyróżniał się w Betclic 1. lidze. Dlatego też kontynuuje to ligę wyżej. Na fakt, że Adamski dobrze wygląda zwrócił uwagę Artur Wichniarek.
– Adamski to pozytywne zaskoczenie i wzmocnienie Legii. To zawodnik, który szuka sobie gry, potrafi stworzyć sytuację do oddania strzału. Legia dzięki niemu staje się trudniejsza do rozczytania przez przeciwnika – powiedział Artur Wichniarek w rozmowie na antenie „Kanału Sportowego”.
Rafał Adamski w tym sezonie rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zdobył 12 goli ora zanotował 10 asyst. Przy Łazienkowskiej do tej pory wystąpił czterokrotnie i raz pokonał bramkarza rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 400 tysięcy euro. Jego umowa z Wojskowymi obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.
