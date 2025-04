Ważne wieści dla kibiców Legii. Dwóch kluczowych graczy wraca

Paweł Wszołek oraz Marc Gual wracają do treningów z zespołem i być może będą gotowi już na mecz z GKS-em Katowice, o czym poinformował serwis "Legia.net".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Wszołek i Gual wracają do treningów

Legia Warszawa ma przed sobą decydujące mecze w tym sezonie. Po odpadnięciu z rozgrywek Ligi Konferencji Europy piłkarze Goncalo Feio mogą skupić się na meczach w PKO Ekstraklasie i przede wszystkim na finale Pucharu Polski. Wydaje się bowiem, że to właśnie mecz rozgrywany na PGE Narodowym zdecyduje o tym, czy zespół Goncalo Feio zagra w przyszłym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów.

W ostatnim czasie jednak szkoleniowiec z Portugalii musiał radzić sobie bez dwóch absolutnie kluczowych graczy: Marca Guala oraz Pawła Wszołka. Z tego też powodu mocno ucierpiała ofensywa zespołu z Łazienkowskiej. Dobre wieści przedstawił teraz jednak serwis “Legia.net”, który poinformował, że obaj wracają do treningów po swoich niedawnych urazach. Jak przekazano: “jest szansa, że obaj będą do dyspozycji sztabu szkoleniowego na finał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin, a być może również na spotkanie z GKS-em Katowice”. Trochę dłużej będzie trwał jednak powrót do zdrowia Bartosza Kapustki.

Marc Gual w tym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 1,5 miliona euro. Z kolei Paweł Wszołek na koncie ma 44 występy i pięć goli oraz osiem ostatnich podań. 32-latek wyceniany jest na 500 tysięcy euro.

