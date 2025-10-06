Vuković wróci do Ekstraklasy?! Ten klub jest nim zainteresowany

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković w kręgu zainteresowań Motoru Lublin

Aleksandar Vuković po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Piastem Gliwice. Na Górnym Śląsku spędził prawie trzy lata, prowadząc zespół od października 2022 roku. Za jego kadencji gliwiczanie wygrali 39 z 98 spotkań, zajmując kolejno 5. i dwa razy z rzędu 10. miejsce w Ekstraklasie. Od lipca pozostaje bez klubu, lecz jego nazwisko regularnie przewija się w mediach w kontekście innych drużyn.

Aktualnie w Ekstraklasie nie ma wolnych posad, lecz jest kilka klubów, które w najbliższej przyszłości mogą zdecydować się na zmianę szkoleniowca. Jednym z nich jest Legia Warszawa, ponieważ Edward Iordanescu znalazł się ostatnio pod ostrzałem mediów ze względu na dziwne decyzje kadrowe, a także kiepskie wyniki. Wojskowi wygrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań.

Zdaniem Bartosza Wieczorka 46-latek wydaje się być idealnym następcą Iordanescu. Natomiast stołeczny klub to nie jedyna opcja dla Vukovicia. Dziennikarz TVP Sport zdradził, że Motor Lublin jest zainteresowany ewentualnym zatrudnieniem serbskiego trenera.

Edi Iordanescu przeszarżował. Do tego stopnia, że nie wiadomo, czy będzie dalej pracował w Legii. Wciąż wolny jest Aleksandar Vuković, który wydaje się idealnym następcą dla Rumuna.



Pikanterii dodaje to, że Vukoviciem zainteresowany jest Motor Lublin. Ciekawe, co się wydarzy. — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) October 6, 2025

Vukovicia z Motorem łączy także Marcin Borzęcki. Komentator Eleven Sports napisał na portalu X, że nie byłby zdziwiony, gdyby w Lublinie wylądował za chwilę były szkoleniowiec Legii i Piasta. Obecnie za wyniki Motorowców odpowiada Mateusz Stolarski. Żółto-Biało-Niebiescy po 10. kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. Na dodatek wygrali w tym sezonie tylko dwa spotkania.