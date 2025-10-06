Vuković wróci do Ekstraklasy?! Ten klub jest nim zainteresowany

Aleksandar Vuković w kręgu zainteresowań Motoru Lublin
Aleksandar Vuković po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Piastem Gliwice. Na Górnym Śląsku spędził prawie trzy lata, prowadząc zespół od października 2022 roku. Za jego kadencji gliwiczanie wygrali 39 z 98 spotkań, zajmując kolejno 5. i dwa razy z rzędu 10. miejsce w Ekstraklasie. Od lipca pozostaje bez klubu, lecz jego nazwisko regularnie przewija się w mediach w kontekście innych drużyn.
Aktualnie w Ekstraklasie nie ma wolnych posad, lecz jest kilka klubów, które w najbliższej przyszłości mogą zdecydować się na zmianę szkoleniowca. Jednym z nich jest Legia Warszawa, ponieważ Edward Iordanescu znalazł się ostatnio pod ostrzałem mediów ze względu na dziwne decyzje kadrowe, a także kiepskie wyniki. Wojskowi wygrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań.
Zdaniem Bartosza Wieczorka 46-latek wydaje się być idealnym następcą Iordanescu. Natomiast stołeczny klub to nie jedyna opcja dla Vukovicia. Dziennikarz TVP Sport zdradził, że Motor Lublin jest zainteresowany ewentualnym zatrudnieniem serbskiego trenera.
Vukovicia z Motorem łączy także Marcin Borzęcki. Komentator Eleven Sports napisał na portalu X, że nie byłby zdziwiony, gdyby w Lublinie wylądował za chwilę były szkoleniowiec Legii i Piasta. Obecnie za wyniki Motorowców odpowiada Mateusz Stolarski. Żółto-Biało-Niebiescy po 10. kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. Na dodatek wygrali w tym sezonie tylko dwa spotkania.