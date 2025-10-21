To on może objąć Piasta Gliwice. Zastąpi Maxa Moldera?

Piast Gliwice szuka nowego trenera. Posada Maxa Moldera zdaje się wisieć na włosku. Według informacji serwisu "ŚląskiSport", kandydatem do zastąpienia Szweda jest Adam Nocoń z Pogoni Siedlce.

PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

Piast znalazł następcę Moldera w Betclic 1. lidze?!

Piast Gliwice w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze Maxa Moldera są jedną z najsłabszych ekip w lidze. Potwierdza to oczywiście tabela PKO Ekstraklasy, gdzie zespół z Górnego Śląska znajduje się na ostatnim miejscu i po porażce z Lechią Gdańsk jego sytuacja zdecydowanie się skomplikowała.

Z tego też powodu, ale i braku poprawy gry oraz wyniku zespołu z Gliwic, coraz więcej mówi się o możliwości zwolnienia trenera Maxa Moldera. Zdaniem niektórych, dostanie on ostatnią szansę na uratowanie swojej posady w meczu z Arką Gdynia, ale już wiadomo, że trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, który mógłby objąć posadę w jego miejsce. Według informacji przekazanych przez serwis „ŚląskiSport”, jednym z kandydatów do zostania nowym trenerem Piasta jest Adam Nocoń.

Obecny szkoleniowiec Pogoni Siedlce to doskonale znany w kraju trener, który już pracował w kilku sporych ekipach, choć na poziomie PKO Ekstraklasy nie było mu dane prowadzić drużyny. W CV ma jednak pracę m.in. w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Odrze Opole czy Chojniczance Chojnice.

Zobacz także: Iordanescu rozmawia z władzami Legii. Chce tylko jednego