Tjelmeland coraz bliżej odejścia z Lecha. Rozmawia ze znanym klubem

Sindre Tjelmeland, czyli asystent Nielsa Frederiksena może niebawem odejść z Lecha Poznań. Po szkoleniowca zgłosiło się Molde FK. Zdaniem serwisu Nettavisen.no norweski klub jest gotów poczekać na 36-latka do czerwca, gdy wygaśnie mu kontrakt z Kolejorzem.

PressFocus Na zdjęciu: Sindre Tjelmeland

Tjelmeland negocjuje z Molde! Po sezonie może odejść z Lecha

Sindre Tjelmeland to 36-letni trener, który obecnie pracuje w Lechu Poznań. W sezonie 2024/2025 trafił do Polski, gdzie podjął współpracę z Nielsem Frederiksenem w roli asystenta. Z racji tego, że jest uważany za jednego z najzdolniejszych norweskich trenerów, od wielu miesięcy pojawiają się informacje, że wkrótce rozpocznie pracę na własny rachunek.

Na brak ofert narzekać na pewno nie może. W przeszłości media rozpisywały się o takich kierunkach jak Arhus, Sarpsborg czy Norrkoping. Ostatnio było bardzo blisko, aby przejął stery w Hammarby. Szwedzki zespół widział w nim głównego kandydata na trenera, ale ostatecznie wybór padł na innego szkoleniowca. Nie oznacza to jednak, że Tjelmeland na pewno zostanie w Polsce.

Najnowsze informacje, jakie przekazał serwis Nettavisen.no sugerują, że Tjelmeland prowadzi zaawansowane rozmowy z Molde FK. Norweski klub kilka razy spotkał się z pracownikiem Lecha, aby przedstawić mu projekt. Co więcej, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Eliteserien jest gotów poczekać do lata przyszłego roku, gdy kontrakt 36-latka z Lechem dobiegnie końca. Warto dodać, że sezon w Norwegii rozpoczyna się w marcu, więc przez ten czas drużynę poprowadziłby tymczasowy szkoleniowiec.

Zanim Tjelmeland trafił do Poznania pracował jako pierwszy trener w drugoligowym klubie IK Start w latach 2021-2024. Później w roli asystenta był zatrudniony w lidze szwedzkiej, a dokładnie w IFK Goteborg.