GKS Katowice kontynuuje dobrą passę. Czwarte zwycięstwo z rzędu [WIDEO]

GKS Katowice wygrał 3:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w wyjazdowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Autorami goli w tym spotkaniu byli Lukas Klemenz oraz Eman Marković. Norweski skrzydłowy popisał się dubletem w dzisiejszym starciu.

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Klemenz

Termalica nie dała rady GKS-owi. Kolejna wygrana ekipy Góraka

W piątkowy wieczór byliśmy świadkami emocjonującego meczu pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla obu ekip stawką spotkania były niezwykle cenne punkty w walce o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, dlatego starcie zapowiadało się bardzo zacięcie. W ostatnich tygodniach w zdecydowanie lepszej formie znajdowała się drużyna dowodzona przez Rafała Góraka, co znalazło swoje odzwierciedlenie na murawie stadionu w Niecieczy.

Zespół przyjezdnych objął prowadzenie już w 13. minucie, gdy zamieszanie w polu karnym skutecznie wykorzystał Lukas Klemenz. Mimo że gospodarze, prowadzeni przez Marcina Brosza, stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, nie potrafili zamienić ich na bramki. Katowiczanie natomiast grali skutecznie oraz konsekwentnie, co przyniosło im kolejne trafienia. Bohaterem końcówki dzisiejszego meczu został Eman Marković, który dwukrotnie przechytrzył bramkarza rywali – w 76. i 89. minucie – ustalając rezultat piątkowej rywalizacji.

Ostatecznie GKS Katowice pokonał Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:0 w wyjazdowym spotkaniu 14. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Dzięki temu zwycięstwu zespół Trójkolorowych z dorobkiem 17 punktów awansował na 10. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast ekipa Słoni, posiadając na swoim koncie zaledwie 10 oczek, zajmuje dopiero 17. pozycję. Podopieczni Marcina Brosza pozostają więc w strefie spadkowej i ich sytuacja jest coraz trudniejsza.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice 0:3 (0:1)

0:1 Lukas Klemenz 13′

GIEKSA NA PROWADZENIU! ⚽️ Lukas Klemenz wykorzystuje zamieszanie w polu karnym i daje prowadzenie swojej drużynie! 💥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 31, 2025

0:2 Eman Marković 76′

EMAN MARKOVIC! 👏 Premierowe trafienie Norwega w barwach Gieksy – asystuje Bartosz Nowak! ⚽



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 31, 2025

0:3 Eman Marković 89′