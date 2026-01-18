Szymański blisko zmiany klubu. Wiadomo, ile zarobi Legia

Sebastian Szymański jest bardzo blisko zmiany klubu. Za ponad 9 milionów euro plus bonusy ma trafić do Stade Rennais. Według Adama Sławińskiego z "Kanału Sportowego", Legia ma na tym ruchu zarobić 300 tysięcy euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański da zarobić także Legii Warszawa

Sebastian Szymański w najbliższych dniach najpewniej zostanie ogłoszony nowym graczem francuskiego zespołu Stade Rennais. Reprezentant Polski od dłuższego czasu łączony był z odejściem z tureckiego Fenerbahce; mówiło się o wielu ekipach, ale finalnie przystało na jednym z czołowych zespołów Ligue 1. Według najnowszych doniesień medialnych, ofensywny pomocnik ma zmienić klub za ponad 9 milionów euro plus bonusy.

To oczywiście oznacza, że znów na transferze Polaka zarobi Legia Warszawa. Wszystko bowiem przez fakt, że Szymański jest wychowankiem Wojskowych. Ile jednak konkretnie otrzyma zespół z Łazienkowskiej? Według informacji przekazanych przez Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego” mowa o około 300 tysiącach euro. Nie jest to być może oszałamiająca kwota, ale z pewnością zasili budżet chociażby na transfery.

Sebastian Szymański w Legii Warszawa rozegrał w sumie 86 spotkań i zdobył w nich 11 goli. Do tej pory w tym sezonie rozegrał on w sumie 26 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla klubu znad Bosforu ma 134 mecze i 22 trafienia oraz 30 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 12 milionów euro.

