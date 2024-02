fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Piotr Stokowiec może zostać zwolniony

ŁKS ma już bardzo marginalne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie

O losie szkoleniowca miał zadecydować wynik derbów Łodzi

Stokowiec zwolniony? W klubie rozważano taką opcję

ŁKS nieubłaganie zmierza do pierwszej ligi. Nadzieją była przerwa zimowa, w trakcie której drużyna zapowiadała walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Rzeczywistość okazała się jednak dla beniaminka brutalna. Dwa pierwsze wiosenne mecze to dwie porażki, w tym jedna z Widzewem w derbach Łodzi. ŁKS przegrał z odwiecznym rywalem na własnym terenie, co dla kibiców jest prawdziwą katastrofą.

Jak donosi Fakt, pracę po tym spotkaniu może stracić Piotr Stokowiec, z którym wiązano bardzo duże nadzieje. Jesienią zastąpił on Kazimierza Moskala, który na skutek mizernych wyników został zwolniony. Doświadczony w ekstraklasowych bojach Stokowiec miał zapewnić zespołowi lepsze rezultaty, natomiast w dziesięciu poprowadzonych meczach nie triumfował ani razu. Bilans ligowy to sześć porażek i trzy remisy, do czego doszła jeszcze przegrana w Pucharze Polski.

Decyzja zapadanie w ciągu najbliższych dni. W łódzkim klubie panowało przeświadczenie, że jedynie zwycięstwo w derbach może uratować Stokowca.

