Kylian Mbappe dołączy latem do Realu Madryt. Przekonuje o tym "Marca", która twierdzi, że gwiazdor zdążył już podpisać umowę z Królewskimi.

fot. Imago/PanoramiC Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zostanie latem nowym piłkarzem Realu Madryt

Francuski gwiazdor miał już podpisać kontrakt z Królewskimi

Będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie

Mbappe trafi do Realu! Saga wreszcie się zakończy

Kylian Mbappe po sezonie zmieni klub. Niedawno potwierdziło się to, co francuski snajper mówił od kilku miesięcy – nie przedłuży on wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain, czego skutkiem będzie wyprowadzka z Parc des Princes. Władze klubu zostały poinformowane o jego decyzji.

Jedyną wątpliwość stanowił więc fakt, gdzie Mbappe będzie kontynuował karierę. Faworytem oczywiście był Real Madryt, który od lat stara się go pozyskać. W minionym roku było bardzo blisko, jednak ten finalnie zdecydował się pozostać w Paryżu na jeszcze jeden sezon.

Hiszpańska “Marca” przekonuje, że tym razem nie dojdzie do żadnych zwrotów akcji. Mbappe latem zasili szeregi Królewskich, z którymi w pełni porozumiał się na początku lutego. Piłkarz zrozumiał, że gra na Santiago Bernabeu to dla niego najlepsza opcja. “Marca” twierdzi, że zdążył już nawet podpisać umowę, która będzie obowiązywać do czerwca 2029 roku.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has signed his Real Madrid contract till 2029. @marca ✍️ pic.twitter.com/Ap45lLtrt3 — Madrid Zone (@theMadridZone) February 19, 2024

Mbappe zostanie najlepiej opłacanym zawodnikiem Realu Madryt. Jego pensja nie będzie natomiast znacząco wyższa, od tej, którą mają inne gwiazdy hiszpańskiej drużyny. Mówi się bowiem o kwocie w okolicach 15-20 mln euro z bonusami. Kapitan reprezentacji Francji dostanie także gigantyczną premię za sam podpis.

Kylian Mbappe w Realu Madryt… Będzie miał szansę zdobyć Złotą Piłkę 75% Okaże się transferowym niewypałem 10% Nie będzie największą gwiazdą drużyny 13% 1% 105 + Głosy Oddaj swój głos: Będzie miał szansę zdobyć Złotą Piłkę

Okaże się transferowym niewypałem

Nie będzie największą gwiazdą drużyny



Zobacz również: Bayern skazany na Tuchela. Na rynku trenerskim brak innych opcji