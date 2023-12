IMAGO / Marcin Szymczyk / Newspix Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

ŁKS Łódź zremisował 1:1 z Ruchem Chorzów

Był to mecz 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Gospodarze stracili prowadzenie w samej końcówce

Piotr Stokowiec nie krył rozczarowania

ŁKS Łódź 1:1 Ruch Chorzów. Piotr Stokowiec rozczarowany

ŁKS Łódź zremisował 1:1 z Ruchem Chorzów w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze stracili prowadzenie w 87. minucie, gdy do siatki trafił Przemysław Szur. Po spotkaniu rozczarowania nie krył Piotr Stokowiec, który liczył na wygraną.

– Z przebiegu meczu byłby to szczęśliwe zwycięstwo, bo inaczej wyobrażam sobie kontrolę nad meczem i płynność w grze. Dwie drużyny walczące o życie… na tyle nas było stać. Taki jest obraz tego, co mamy – ocenił.

– Nie poszliśmy za ciosem. Szukaliśmy drugiej bramki, ale w drugiej połowie graliśmy wolniej. Na polu fizycznym jest jeszcze sporo do poprawy w zimowym okresie przygotowawczym. Doceniam to, co budujemy, ale dzisiaj jestem rozczarowany tym wynikiem – mówił Piotr Stokowiec.