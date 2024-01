W sobotniej rywalizacji sparingowej Śląska Wrocław z Hajdukiem Split doszło do kilku kontrowersyjnych decyzji arbitrów. O wszystkim poinformował Mateusz Miga ze "sport.tvp.pl", zdaniem którego mogło dojść do ustawienia meczu przez sędziów.

Śląsk Wrocław rozgrywał dzisiaj mecz kontrolny z Hajdukiem Split

Jednak wiele wskazuje na to, że sparing mógł być ustawiony

O sytuacji jako pierwszy poinformował Mateusz Miga ze “sport.tvp.pl”

Pachnie przekrętem?

Śląsk Wrocław do startu nowej rundy przygotowuje się nieco inaczej niż reszta zespołów. Większość ekstraklasowiczów wybrała obozy w Turcji, ale lider tabeli postawił na Chorwację. Takie rozwiązanie ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale miało zapobiec – owianym już sławą – spotkaniom prowadzonym przez arbitrów z Turcji. Bowiem co roku pojawiają się oskarżenia o słaby poziom sędziowania lub, jak uważają niektórzy, ustawianie meczy.

Jednak jak się okazuje, nie trzeba lecieć do Turcji, aby prowadzenie gier kontrolnych wzbudziło sporo kontrowersji. W sobotniej rywalizacji Śląska z Hajdukiem Split doszło do kilku – łagodnie mówiąc – wątpliwych decyzji sędziów, o czym jako pierwszy poinformował Mateusz Miga ze “sport.tvp.pl”. Na materiałach wideo załączonych przez dziennikarza doskonale widać, że m.in. podyktowany rzut karny przeciwko WKS-owi jest z gatunku naciąganych. Znany z opisywania podobnych spraw Miga zasugerował, że mogło dojść do ustawienia meczu przez sędziów.

