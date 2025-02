ZUMA Press Wire Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk kontra Widzew, mecz o przełamanie

Śląsk Wrocław jest w tak dramatycznej sytuacji, że właściwie trudno szukać jakiejkolwiek nadziei dla zespołu z Dolnego Śląska. Wciąż obecny wicemistrz Polski znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a przez cały sezon do tej pory wygrał tylko jeden mecz. Misja ratunkowa trenera Ante Simundzy, która od początku wydawała się misją straceńczą, po dwóch meczach przyniosła tylko jeden punkt, w starciu z Radomiakiem Radom, gdzie wrocławianie oddali trzy punkty w ostatnich sekundach.

Widzew Łódź z kolei bardzo słabo rozpoczął 2025 roku, bowiem na inaugurację przegrali oni dotkliwie z Lechem Poznań, a w ubiegłym tygodniu przed własną publicznością udało się tylko zremisować z Cracovią. Jeden punkt w dwóch pierwszych meczach i dość przeciętna gra to zdecydowanie zbyt mało na oczekiwana kibiców oraz wszystkich w klubie.

Ostatnie mecze Śląska i Widzewa

Tak, jak już wspominałem, Śląsk Wrocław w poprzedniej kolejce podzielił się punktami w starciu z Radomiakiem Radom. Wrocławianie przez większość meczu prowadzili i nawet grali całkiem przyzwoicie, ale finalnie stracili komplet oczek w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Wcześniej z kolei przegrali przed własną publicznością z Piastem Gliwice. Widzew Łódź zremisował 1:1 z Cracovią w Sercu Łodzi, a w pierwszym meczu rundy wiosennej aż 1:4 uległ Lechowi Poznań.

Mecze drużyny Śląsk Wrocław Radomiak 1 Śląsk Wrocław 1 Śląsk Wrocław 1 Piast Gliwice 3 Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0 Śląsk Wrocław 0 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 2 Śląsk Wrocław 2 Mecze drużyny Widzew Łódź Widzew Łódź 1 Cracovia 1 Lech Poznań 4 Widzew Łódź 1 Widzew Łódź 2 Stal Mielec 1 Widzew Łódź 2 Raków Częstochowa 3 Puszcza Niepołomice 2 Widzew Łódź 0

Historia spotkań Śląska i Widzewa

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi drużynami padł wynik 0:0. Ogólnie jednak w ostatnich latach jest bardzo wyrównana, choć z lekką przewagą na korzyść wrocławian. Od powrotu Widzewa do PKO Ekstraklasy, ekipa z Dolnego Śląska wygrała z łodzianami dwa mecze, dwukrotnie padł remis, raz lepsi byli piłkarze Widzewa. Co ciekawe, podczas spotkań we Wrocławiu Śląsk zdobył w sumie cztery punkty.

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź: przewidywane składy

Śląsk Wrocław Ante Simundza Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Śląsk Wrocław Ante Simundza 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Rezerwowi 1 Tomasz Loska 11 Sebastian Musiolik 13 Krzysztof Kurowski 19 Arnau Ortiz 21 Tudor Baluta 23 Sylvester Jasper 24 Yegor Sharabura 26 Burak Ince 29 Jakub Jezierski 33 Yegor Matsenko 78 Tommaso Guercio 8 Hilary Gong 10 Fran Alvarez 17 Hubert Sobol 18 Daniel Gryzio 24 Polydefkis Volanakis 31 Mikołaj Biegański 44 Noah Diliberto 77 Jakub Sypek 91 Marcel Krajewski

Śląsk – Widzew: kontuzje i zawieszenia

W Śląsku Wrocław oczywiście najmocniej brakować będzie Jakuba Świerczoka, który jakiś czas temu temu zerwał więzadła krzyżowe i w tym sezonie już nie będzie miał okazji reprezentować barw Wojskowych. Poza tym zawieszony za kartki jest także Serafin Szota. W ekipie Widzewa problemy zdrowotne są jednak większe. Nadal nie można spodziewać się w składzie Bartłomieja Pawłowskiego, kontuzjowany jest Juan Ibiza raz Lirim Kastrati.

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jakub Świerczok Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Serafin Szota Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Bartłomiej Pawłowski Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2025 Juan Ibiza Uraz stopy Koniec lutego 2025 Kamil Cybulski Uraz kostki Koniec lutego 2025 Lirim Kastrati Stłuczenie Koniec lutego 2025

Przewidywania bukmacherów

Kursy na ten mecz według bukmacherów są zaskakujące. Faworytem tego starcia jest bowiem Śląsk Wrocław, na którego zwycięstwo zagramy po kursie 2.35. Remis z kolei wyceniany jest na około 3.25, zaś zwycięstwo Widzewa Łódź można obstawiać po współczynniku 3.00.

