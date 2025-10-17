Sądny dzień w Motorze Lublin. Ta decyzja może zapaść jeszcze dziś

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor Lublin rozważa zwolnienie trenera

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie słabej, niż wielu tego oczekiwało. Zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego miał bowiem walczyć o miejsce wyższe niż to w zakończonym sezonie, a więc de facto celem była walka o możliwość gry w eliminacjach europejskich pucharów. Do tej pory jednak niewiele na to wskazuje, a właściwie trzeba powiedzieć, że raczej w Lublinie muszą patrzeć na drugi koniec stawki.

Obecnie Motor na koncie ma tylko 11 punktów, co po dziesięciu rozegranych meczach daje im odległe, 14. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To oznacza, że w klubie robi się coraz bardziej nerwowo. Według informacji przekazanych przez Przemysława Michalaka z „Weszło”, trener Mateusz Stolarski w dzisiejszym meczu z GKS-em Katowice gra o posadę. Porażka i to szczególnie po słabym meczu zdecyduje o jego zwolnieniu. Jeśli będzie inaczej, to potwierdzić poprawę ma mecz z Widzewem Łódź, który również ma mieć wpływ na losy trenera.

Już jakiś czas temu media informowały o tym, że posada trenera Solarskiego nie jest bezpieczna. Podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacji udało się mu jednak utrzymać stanowisko, ale teraz przed nim najtrudniejszy moment w karierze.

Zobacz także: Trener Hondurasu o transferze Palmy do Lecha: To jest potrójne zwycięstwo [NASZ WYWIAD]