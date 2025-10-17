Sądny dzień w Motorze Lublin. Ta decyzja może zapaść jeszcze dziś

13:00, 17. października 2025 14:22, 17. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przemysław Michalak, Weszło

Mateusz Stolarski, trener Motoru Lublin w dzisiejszym meczu z GKS-em Katowice gra o posadę, o czym poinformował Przemysław Michalak z "Weszło". Szkoleniowiec stąpa od jakiegoś czasu po cienkiej linii.

Mateusz Stolarski
Obserwuj nas w
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor Lublin rozważa zwolnienie trenera

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie słabej, niż wielu tego oczekiwało. Zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego miał bowiem walczyć o miejsce wyższe niż to w zakończonym sezonie, a więc de facto celem była walka o możliwość gry w eliminacjach europejskich pucharów. Do tej pory jednak niewiele na to wskazuje, a właściwie trzeba powiedzieć, że raczej w Lublinie muszą patrzeć na drugi koniec stawki.

Obecnie Motor na koncie ma tylko 11 punktów, co po dziesięciu rozegranych meczach daje im odległe, 14. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To oznacza, że w klubie robi się coraz bardziej nerwowo. Według informacji przekazanych przez Przemysława Michalaka z „Weszło”, trener Mateusz Stolarski w dzisiejszym meczu z GKS-em Katowice gra o posadę. Porażka i to szczególnie po słabym meczu zdecyduje o jego zwolnieniu. Jeśli będzie inaczej, to potwierdzić poprawę ma mecz z Widzewem Łódź, który również ma mieć wpływ na losy trenera.

POLECAMY TAKŻE

Mateusz Stolarski
Motor Lublin zdecydował. Taka przyszłość czeka trenera
Aleksandar Vuković
Vuković wróci do Ekstraklasy?! Ten klub jest nim zainteresowany
Jonatan Brunes
Raków Częstochowa zrobił swoje. Dublet Jonatana Brunesa [WIDEO]

Już jakiś czas temu media informowały o tym, że posada trenera Solarskiego nie jest bezpieczna. Podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacji udało się mu jednak utrzymać stanowisko, ale teraz przed nim najtrudniejszy moment w karierze.

Zobacz także: Trener Hondurasu o transferze Palmy do Lecha: To jest potrójne zwycięstwo [NASZ WYWIAD]