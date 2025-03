Runjaić wrócił do zwolnienia z Legii. Chciał walczyć o mistrzostwo

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Wydawało mi się, że wyszliśmy z trudnego okresu – tłumaczy Runjaić

Kosta Runjaić przez ostatnie lata był mocno związany z polską piłką. Najpierw w latach 2017-2022 odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin, a następnie przez prawie dwa lata zatrudniony był w roli trenera Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem sięgnął po krajowe puchary, a także doprowadził ich do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Ku zaskoczeniu Wojskowi zdecydowali się zwolnić trenera w kwietniu 2024 roku.

Niemiecki szkoleniowiec aktualnie pracuje w Serie A, gdzie w roli szkoleniowca Udinese zbiera zasłużone pochwały. W ostatnim wywiadzie dla kanału Foot Truck Kosta Runjaić wrócił pamięcią do momentu zwolnienia z Legii Warszawa. Jak sam mówi, zwolnienie było dla niego nie spodziewane, ponieważ wydawało mu się, że drużyna miała za sobą trudny czas po utracie kluczowych zawodników.

– Graliśmy na niezłym poziomie w Europie, przeżyliśmy wiele fajnych meczów i wieczorów na Łazienkowskiej, a potem… znacie historię. Straciliśmy kluczowych piłkarzy i nie byliśmy w stanie ich zastąpić. Do tego doszły kontuzje – powiedział Kosta Runjaić w rozmowie z Foot Truckiem.

– Trzeba było jasno to powiedzieć. Ja tak zrobiłem, więc nic mnie nie zaskoczyło. Może poza decyzją o zwolnieniu, która zapadła później. To było niespodziewane ze względu na moment. Wydawało mi się, że wyszliśmy z trudnego okresu, jaki nas dopadł w lutym i marcu. Nie chcę mówić, że to był kryzys. Bardziej rodzaj adaptacji w nowych warunkach bez Slisza i Muciego – dodał.

– To nie była moja decyzja, musiałem ją zaakceptować i tak zrobiłem. Oczywiście chciałem dokończyć tamten sezon, bo miałem poczucie, że kwestia mistrzostwa była jeszcze otwarta. Z naszych analiz wynikało, że Śląsk Wrocław nie wytrzyma walki o tytuł. Osiągali wyniki ponad stan, było to widać po statystykach – zakończył obecny trener Udinese.

Runjaić w roli trenera Legii Warszawa poprowadził zespół w 84 meczach. Jego bilans to 46 zwycięstw, 20 remisów i 18 porażek. Za jego kadencji klub ukończył Ekstraklasę na 2. miejscu oraz dołożył do gabloty trofeum za Puchar Polski i Superpuchar Polski.