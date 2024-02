IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Kosta Runjaić

W starciu Ruchu Chorzów z Legią Warszawa obejrzeliśmy tylko jednego gola

Zwycięstwo gościom ze stolicy zapewnił hiszpański napastnik – Marc Gual

Kosta Runjaić po ostatnim gwizdku był zadowolony z końcowego wyniku

Kosta Runjaić: Tego w tym momencie nie oczekiwałem

Legia Warszawa wygrała 1:0 z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim w spotkaniu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Liga wróciła do gry po zimowej przerwie, a stołeczny klub w ostatniej chwili został osłabiony, ponieważ Ernest Muci przeprowadził się do Besiktasu Stambuł.

Szkoleniowiec Wojskowych Kosta Runjaić biorąc pod uwagę aktualną sytuację był zadowolony z końcowego rezultatu.

– Spodziewaliśmy się takiego meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Ruch gra o przetrwanie. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu zwycięstwa i zachowania czystego konta. Mogliśmy wcześniej zamknąć ten mecz, ale najważniejsze są te trzy zdobyte punkty – powiedział Kosta Runjaić cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.

– To nie był nasz najlepszy mecz, ale ja tego w tym momencie nie oczekiwałem. My mamy teraz czas na dostosowanie się do obecnej sytuacji. Chcę znaleźć to, co najlepsze w tej drużynie. W czwartek zagramy w Molde i musimy być na tę rywalizację gotowi. Nasz cel się nie zmienia – chcemy cały czas punktować – dodał trener Wojskowych.