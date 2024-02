IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Ernest Muci

Muci odchodzi z Legii Warszawa

Albańczyk w piątek został zawodnikiem Besiktasu

Stołeczny klub zarobił około 10 mln euro

Besiktas oficjalnie potwierdził transfer Muciego

W piątek rano Paweł Gołaszewski poinformował, że Ernest Muci jest bliski odejścia z Legii Warszawa. Albańczykiem poważnie zainteresowany był Besiktas, który oferował za pomocnika około 10 mln euro. Dla Wojskowych to absolutny rekord transferowy. Okazuje się, że była to oferta nie do odrzucenia.

Wydarzenia z transferem Muciego do Turcji potoczyły się bardzo szybko, ponieważ już kilka godzin później Besiktas oficjalnie potwierdził transfer. Pomocnik występował w Legii od lipca 2021 roku. W tym czasie rozegrał 114 spotkań, zdobył 21 goli i zaliczył 10 asyst.

Beşiktaş’a hoş geldin Ernest Muci! 🦅 pic.twitter.com/sVVoqznjON — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024

Według informacji przekazanych przez Zbigniewa Szulczyka Muci w Beskitasie będzie zarabiał 1,8 mln euro netto za sezon gry, natomiast Legia z zarobionych 10 mln euro na transferze, milion zapłaci Tiranie na podstawie umowy z 2021 roku.

Dla Legii Warszawa to ogromne osłabienie tuż przed wznowieniem PKO Ekstraklasy i walką w Lidze Konferencji. Jednocześnie jest to szansa, by wykorzystać środki na wzmocnienie zespołu na kilku płaszczyznach. Przypomnijmy, że w Polsce okno transferowe zamyka się 22 lutego.

