Ruch Chorzów poinformował o swoim czwartym zimowym transferze. Do zespołu Janusza Niedźwiedzia na zasadzie transferu definitywnego dołączył właśnie Mike Huras, były gracz VfB Stuttgart oraz reprezentant Polski do lat 17.

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mike Huras

Ruch Chorzów właśnie pozyskał nowego napastnika

Chodzi o Mike’a Hurasa, który jest młodzieżowym reprezentantem Polski

Piłkarz ostatnio związany był z zespołem VfB Stuttgart

Kolejny transfer

Ruch Chorzów w tej zimy musi solidnie wzmocnić swoją kadrę. Wszystko po to, aby misja ratowania Ekstraklasy dla Chorzowa była udana. Dotychczas klub prowadzony od kilku tygodni przez Janusza Niedźwiedzia dokonał trzech wzmocnień. Do zespołu dołączyli Dante Stipica, Filip Wilak oraz Adam Vlkanova. Teraz władze “Niebieskich” w mediach społecznościowych przekazały informacje o kolejnym ruchu do drużyny.

Chodzi mianowicie o Mike’a Hurasa. 17-letni napastnik dotychczas był związany z zespołem VfB Stuttgart. W poprzednim sezonie w Bundeslidze U-17 zdobył 14 bramek w 20 meczach. Poza tym Huras jest także reprezentantem Polski do lat 17, gdzie zanotował 7 trafień w 20 występach. Jak przekazał Ruch dołącza do zespołu na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 z opcją przedłużenia o 2 lata.

– Miałem różne propozycje, ale gdy tylko usłyszałem o zainteresowaniu Ruchu, nie miałem już w głowie żadnej innej opcji. Moja rodzina jest z Górnego Śląska, kibicuje Ruchowi, którym na dobre zaraził mnie dziadek – powiedział zawodnik dla mediów klubowych.

