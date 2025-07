Ranking UEFA po meczach polskich drużyn. Ekstraklasa goni TOP10

Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa to przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy w europejskich pucharach. W ostatnich meczach polskie drużyny zdobyły 0.875 punktu do rankingu UEFA.

Ekstraklasa pnie się w górę rankingu UEFA. Świetny start polskich drużyn

Ranking UEFA od poprzedniego sezonu to temat numer jeden w sportowych mediach, gdy polskie kluby grają w europejskich pucharach. W minionych rozgrywkach postawa Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok wpłynęła na poprawę miejsca w klasyfikacji. Aktualnie PKO BP Ekstraklasa zajmuje 13. miejsce w zestawieniu najlepszych lig w Europie. Przełożyło się to na zmianę miejsc premiowanych grą w pucharach. W sezonie 2026/2027 Polskę w Lidze Mistrzów reprezentować będą aż dwie drużyny.

Bieżący tydzień rozpoczął się od wysokiego zwycięstwa Lecha Poznań z islandzkim Breidablik (7:1). Natomiast w czwartek ważny triumf odniosła Jagiellonia Białystok (2:1 z Novi Pazar) i Raków Częstochowa (3:0 z MSK Żyliną). Cenny remis wywalczyła także Legia Warszawa (2:2 z Banikiem Ostrawa). W rezultacie Ekstraklasa dodała do rankingu UEFA 0,875 punktu.

Łącznie w trwających eliminacjach Legia, Raków, Lech i Jagiellonia zdobyły 1,375 punktu do rankingu UEFA. Tym samym strata do ligi norweskiej, która wyprzedza nas o jedną pozycję, zmniejszyła się do nieco ponad jednego punktu. W zasięgu wzroku jest również TOP10. Choć strata do ligi czeskiej, która zajmuje 10. miejsce, wynosi ponad 5 punktów, to można mieć nadzieję, że w przyszłości Ekstraklasa znajdzie się w gronie najlepszych lig w Europie.

Wyniki polskich drużyn w europejskich pucharach w minionym tygodniu:

Lech Poznań 7:1 Breidablik (2. runda eliminacji Ligi Mistrzów)

Raków Częstochowa 3:0 MSK Żylina (2. runda eliminacji Ligi Konferencji)

Novi Pazar 1:2 Jagiellonia Białystok (2. runda eliminacji Ligi Konferencji)

Banik Ostrawa 2:2 Legia Warszawa (2. runda eliminacji Ligi Europy)

Ranking UEFA – klasyfikacja miejsc 10-15: