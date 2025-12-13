Raków opublikował ważny komunikat ws. Racovitana

PressFocus Na zdjęciu: Bogdan Racovitan

Raków Częstochowa przedłużył kontrakt z Racovitanem

Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził przedłużenie kontraktu z Bogdanem Racovitanem. Nowa umowa 25 letniego obrońcy będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku. Klub dał tym samym jasny sygnał, że Rumun pozostaje ważnym elementem sportowego projektu.

Bogdan Racovitan trafił do Rakowa zimą 2022 roku i bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu. Debiutował na początku lutego w ligowym meczu z Wisłą Kraków. Kilka miesięcy później zapisał się w pamięci kibiców, zdobywając bramkę w starciu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań. Od tamtej pory regularnie budował swoją pozycję w zespole.

Bogdan Racovitan do tej pory rozegrał w barwach Rakowa 94 spotkania i zdobył pięć goli. W tym czasie sięgnął z klubem po mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Polski. Był także częścią drużyny, która wywalczyła historyczny awans do fazy grupowej Ligi Europy oraz fazy ligowej Ligi Konferencji.

Bogdan Racovitan nie ukrywa satysfakcji z pozostania w Częstochowie na dłużej. – Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że zostaję tutaj dłużej. Chcę podziękować klubowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Za mną mnóstwo ciężkiej pracy po groźnej kontuzji. Cieszę się, że wróciłem i notuję tak dobre występy na boisku – powiedział obrońca po podpisaniu nowej umowy. Rumun jest obecnie wyceniany przez serwis Transfermakt na 1,5 mln euro.

