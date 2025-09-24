Raków i Lech, czyli zaległe starcie gigantów. Oto składy na mecz

Raków Częstochowa w środę wieczorem zagra z Lechem Poznań w zaległym starciu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Marek Papszun i Niels Frederiksen odkryli karty. Oto składy na mecz Raków - Lech.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Oficjalne składy na mecz Raków – Lech

Raków Częstochowa w środę (24 września) o godzinie 18:45 podejmie przed własną publicznością aktualnego mistrza Polski, czyli Lech Poznań. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach zaległego starcia 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz został przełożony ze względu na udział obu drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Według bukmacherów to gospodarze będą faworytem.

Marek Papszun i spółka nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Medaliki w siedmiu meczach odnieśli tylko dwa zwycięstwa i raz zremisowali, przez co zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli. Starcie z Lechem Poznań będzie dla nich okazją, aby zmniejszyć dystans do czołówki ligowej. Jeśli chodzi o skład, to zbyt dużo niespodzianek nie ma. W bramce zagra Kacper Trelowski, zaś w obronie wystąpią Stratos Svarnas, Bogdan Racovitan i Zoran Arsenić. Ponadto zobaczymy Adriano Amorima, Petera Baratha, Marko Bulata i Frana Tudora. Z przodu za grę w ataku odpowiedzialni będą Ivi Lopez, Jonatan Braut Brunes i Imad Rondić.

Z kolei Niels Frederiksen postawił na najmocniejszy możliwy skład w chwili obecnej. Między słupkami wystąpi Bartosz Mrozek. Linię defensywną stworzą Joel Pereira, Alex Douglas, Antonio Milić i Joao Moutinho. W drugiej linii zagrają Antoni Kozubal, Luis Palma i Timothy Ouma. Z kolei ofensywne trio to Taofeek Ismaheel, Mikael Ishak i Kornel Lisman.

Oficjalne składy na mecz Raków – Lech:

Raków: Trelowski – Svarnas, Arsenić, Racovitan – Amorim, Barath, Bulat, Tudor – Ivi, Brunes – Rondić

Lech: Mrozek – Pereira, Douglas, Milić, Moutinho – Kozubal, Ouma, Palma – Ismaheel, Ishak, Lisman