fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Rakowa Częstochowa

Raków zmieni stadion dopiero po awansie

Raków Częstochowa do samego końca walczył w sezonie 2024/2025 o mistrzostwo Polski. Ostatecznie uznał wyższość Lecha Poznań, zajmując drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Oznacza to oczywiście, że ekipa Marka Papszuna będzie reprezentować kraj w europejskich pucharach. Swoje zmagania rozpocznie od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Do wyjaśnienia pozostawała kwestie tego, gdzie Raków będzie rozgrywał domowe spotkania. W czwartek klub opublikował oficjalny komunikat ze szczegółowymi informacjami. Podczas eliminacji Ligi Konferencji Medaliki pozostaną na swoim obiekcie w Częstochowie, zaś w przypadku awansu do fazy ligowej przeniosą się do Sosnowca. Występowali tam już w sezonie 2023/2024, kiedy to znaleźli się w fazie grupowej Ligi Europy.

Pierwszego rywala w eliminacjach Raków pozna już podczas losowania 18 czerwca.

Aktualnie Raków pracuje nad ułożeniem kadry pod przyszły sezon. Wykupiony został Jonatan Brunes, ale niewykluczone, że tego samego lata zostanie sprzedany. Do tej pory częstochowianie raczej żegnali zawodników, z którymi nie wiążą przyszłości. Kibice wciąż czekają na transfery przychodzące.