Nowy stadion Rakowa krok po kroku. Wojciech Cygan skomentował plany

Raków Częstochowa wciąż marzy o nowym stadionie, który będzie na miarę XXI wieku. Na ten temat w rozmowie ze "Sportem" głos zabrał prezes Czerwono-niebieskich – Wojciech Cygan.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Wojciech Cygan w sprawie stadionu mówi z ostrożnością

Raków Częstochowa na dzisiaj musi rozgrywać swoje spotkania na obiekcie, którego pojemność liczy 4,5 tysiąca miejsc siedzących. Wciąż jednak są plany związane z budową nowej areny na terenach Elanexu. Konkretne kroki w tym kierunku zostały już wykonane. Ostatnio na ten temat wypowiedział się prezes klubu.

– Mam przekonanie i mocne przeświadczenie, że najważniejsze są spotkania bezpośrednie z miastem, a to, w jaki sposób jest to potem komunikowane przez nich, ma mniejsze znaczenie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie po zakupie terenu przez miasto. Kilka dni temu odbyła się ważna sesja rady miasta, a my czekamy na kolejne kroki, bo deklaracje są fajne, ale chcielibyśmy, żeby pojawiły się też kolejne czyny i działania – powiedział Wojciech Cygan w rozmowie z Mariuszem Rajkiem z DziennikSport.pds.edicom.pl.

– Wierzę, że te sformułowania, które padają w bezpośrednich rozmowach, zostaną dotrzymane. Kolejne działania są zaplanowane na najbliższe tygodnie i liczę, że deklaracje będą realizowane. Będziemy tego drobiazgowo pilnować – dodał sternik klubu z Częstochowy.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Raków rozegra swoje pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku. Częstochowianie zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:45.