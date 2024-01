IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Petar Barath

Raków Częstochowa w czasie zimowego okienka nie oszczędza na wzmocnieniach

Mistrzowie Polski chcą walczyć o obronę tytułu

Pomóc w tym ma Petar Barath, pomocnik Ferencvarosu

Wzmocnienie środka pola

Raków Częstochowa w rundzie jesiennej mierzył się z grą na trzech różnych frontach. I o ile jeśli chodzi o Puchar Polski i PKO Ekstraklasę można uznać, że udało się im to całkiem dobrze, tak w Lidze Europy było już trochę gorzej. Mistrzowie Polski oczywiście trafili do mocnej grupy, w której nie byli faworytem, ale wydaje się, że mogli pokusić się o grę na wiosnę w LKE. To się nie udało i teraz ekipa Dawida Szwargi może skupić się na PKO Ekstraklasie i obronie tytułu. Pomóc w tym mają kolejne transfery.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” bardzo blisko dołączenia do ekipy z Częstochowy jest środkowy pomocnik Petar Barath. 21-latek jest piłkarzem Ferencvarosu, ale w tym sezonie wystąpił w raptem dziewięciu meczach. Poza tym jest etatowym reprezentantem Węgier do lat 21, gdzie pełni nawet funkcję kapitana. Ma on zostać wypożyczony do Rakowa do końca sezonu z opcją wykupu. Jak przekazał dziennikarz piłkarz jest już w Polsce, odbył testy medyczne, ale czeka na to, aby kluby się dogadały.

