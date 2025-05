Pogoń walczy o marzenia. Czas na pierwszy z czterech finałów

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń z szansą na zrehabilitowanie się za finał

W przyszłym sezonie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy zobaczymy Radomiaka Radom. Tym samym na Mazowszu nastąpił głęboki oddech. To może zdjąć presję z zespołu, który przy sprzyjających okolicznościach ma szansę znaleźć się nawet w górnej połowie tabeli.

Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski przegrała bilet do europejskich pucharów. Portowcy spróbują teraz dostać się do eliminacji poprzez ścieżkę ligową. Przed szczecinianami cztery mecze do rozegrania, w tym starcie z bezpośrednim rywalem o puchary, czyli Jagiellonią Białystok. Wcześniej drużyna musi skupić się na sobotniej potyczce.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Pogoni Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Pogoni 0 Votes

Jest potencjał na widowisko obfitujące w bramki

W minionej serii gier Radomiak zaliczył trzeci remis z rzędu. Tym razem miało to miejsce w konfrontacji z Piastem. W Gliwicach kibice nie doczekali się bramki. Co innego w poprzednich starciach, kiedy to radomianie zremisowali 2:2 najpierw z Puszczą Niepołomice, a później z Lechem Poznań.

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

Pogoń w poprzednich tygodniach zadbała o pozytywne i negatywne emocje dla swoich sympatyków. Niedawno szczecinianie bezbramkowo zremisowali z Motorem Lublin. Wcześniej goli już nie brakowało. Pogoń uległa 3:4 Legii Warszawa w finale Pucharu Polski. Happy end nastąpił w Niepołomicach. Tam ekipa Roberta Kolendowicza po kapitalnym spotkaniu pokonała Puszczę 5:4.

Mecze drużyny Radomiak Piast Gliwice 0 Radomiak 0 Radomiak 2 Lech Poznań 2 Puszcza Niepołomice 2 Radomiak 2 Raków Częstochowa 2 Radomiak 1 Radomiak 0 Zagłębie Lubin 1 Mecze drużyny Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 0 Motor Lublin 0 Pogoń Szczecin 3 Legia Warszawa 4 Puszcza Niepołomice 4 Pogoń Szczecin 5 Pogoń Szczecin 1 Raków Częstochowa 0 Piast Gliwice 2 Pogoń Szczecin 1

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Radomiak – Pogoń

Przy okazji ostatniego meczu 32. kolejki Ekstraklasy można zgarnąć 200 zł bonusu od STS za wytypowanie zwycięzcy spotkania Radomiak – Pogoń. Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Poniżej wyjaśniamy zasady.

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę spotkania Radomiak – Pogoń, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Własne boisko to jeszcze nie gwarant sukcesu

Bycie gospodarzem zwiększa szanse miejscowej drużyny na sukces. W rywalizacji Radomiaka z Pogonią ten czynnik nie miał znaczenia dla trzech ostatnich meczów, w których triumfowali właśnie goście. Tym samym Radomiak w Szczecinie wygrał dwukrotnie. Z kolei Pogoń odwdzięczyła się rywalowi jednym triumfem w Radomiu.

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Radomiak João Henriques Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Radomiak João Henriques 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kikolski 25 Burch 5 Agouzoul 33 Pestka 13 Grzesik 28 Kaput 8 Golubickas 23 Henrique 11 Capita 15 Tapsoba 27 Wolski 9 Koulouris 11 Grosicki 19 Łukasiak 8 Ulvestad 15 Wędrychowski 21 Gamboa 32 Koutris 13 Keramitsis 25 Lisowski 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 1 Kikolski 25 Burch 5 Agouzoul 33 Pestka 13 Grzesik 28 Kaput 8 Golubickas 23 Henrique 11 Capita 15 Tapsoba 27 Wolski 9 Koulouris 11 Grosicki 19 Łukasiak 8 Ulvestad 15 Wędrychowski 21 Gamboa 32 Koutris 13 Keramitsis 25 Lisowski 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Rezerwowi 6 Bruno Jordão 7 Perotti 10 Roberto Alves 17 Renat Dadashov 19 Rafael Barbosa 24 Zié Ouattara 44 Wiktor Koptas 77 Christos Donis 88 Francisco Ramos 6 Luizao 17 Jakub Lis 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kamiński 35 Maciej Wojciechowski 46 Antoni Klukowski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 81 Dawid Rezaeian

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczyński Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mikolaj Molendowski Uraz łąkotki Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Mariusz Malec Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Leo Borges Czerwona kartka Po 3 meczach Danijel Loncar Żółte kartki Po 1 meczu

Czy faworyt przedłuży passę zwycięstw?

Eksperci jako faworyta wskazali Pogoń Szczecin. Stąd współczynnik na sukces tej drużyny wynosi 2.25. Z kolei kurs na remis to 3.50. Wygraną Radomiaka Radom można postawić po kursie 3.00.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Radomiak Pogoń Szczecin 3.00 3.50 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2025 17:57 .

Szanse na zwycięstwo Brak danych dotyczących prawdopodobieństwa

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Radomiak Radom - Pogoń Szczecin będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa streamingowa CANAL+. Starcie zacznie się w 10 maja o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.