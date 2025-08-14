Radomiak otrzymał ofertę za skrzydłowego. Na stole milion euro

PressFocus Na zdjęciu: Joao Henriques

Capita Capemba na celowniku Gaziantep FK

Radomiak Radom po czterech kolejkach PKO BP Ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. W ostatni weekend drużyna Zielonych przegrała jednak w Kielcach w tzw. „Świętej Wojnie” z Koroną (0:3). W zespole wyróżnia się jednak Capita Capemba.

23-letni skrzydłowy z Angoli już w bieżącej kampanii zdobył dwie bramki. Capita po przenosinach z Hapoelu Jerozolima, w poprzednich rozgrywkach zaliczył 17 występów, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Bez wątpienia jest jedną z kluczowych postaci drużyny.

Od dłuższego czasu Angolczyk znajduje się na radarze zagranicznych klubów. Radomiak odrzucił już ofertę koreańskiego Jeonbuk Hyundai Motors opiewającą na milion euro. Teraz pojawił się nowy chętny, a dokładnie to turecki Gaziantep FK. Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk, turecki klub jest gotowy zapłacić za skrzydłowego również około miliona euro.

Warto zaznaczyć, że Capita Capemba ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku. Władze klubu liczą na możliwość uzyskania jeszcze wyższej sumy w nadchodzących miesiącach, biorąc pod uwagę rosnącą formę i wartość piłkarza. Skrzydłowy Radomiaka ma za sobą m.in. występy w Portugalii, a także w Belgii. W ostatnim meczu ligowym nabawił się lekkiego urazu w Kielcach, ale wiele wskazuje na to, że będzie w pełni sił na nadchodzące spotkanie z Jagiellonią Białystok w ramach 5. kolejki Ekstraklasy.