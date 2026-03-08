GKS Katowice potwierdził dobrą formę. Jędrych zapewnił zwycięstwo [WIDEO]

GKS Katowice wygrał 1:0 z Radomiakiem Radom w wyjazdowym meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Arkadiusz Jędrych.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Jędrych

Ekipa Rafała Góraka na fali wznoszącej

W niedzielne popołudnie rozegrano spotkanie pomiędzy Radomiakiem Radom a GKS-em Katowice w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pojedynek zapowiadał się bardzo interesująco, ponieważ obie drużyny znajdują się w środku ligowej stawki. Zarówno gospodarze, jak i goście chcą oddalić się od strefy spadkowej, a jednocześnie spróbować zbliżyć się do miejsc premiowanych grą w europejskich pucharach. Z tego względu kibice mogli liczyć na wyrównaną rywalizację oraz walkę o każdy metr boiska.

Oba zespoły stworzyły sobie po kilka dogodnych sytuacji w pierwszej połowie meczu, jednak w wielu momentach brakowało im skuteczności pod bramką rywala. Kiedy wydawało się, że premierowa część pojedynku zakończy się bezbramkowym remisem, zobaczyliśmy jedynego gola tego spotkania.

W 45. minucie do siatki trafił stoper drużyny z Górnego Śląska – Arkadiusz Jędrych – który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym. Po zmianie stron tempo gry nieco spadło, a mimo kilku prób ze strony ekipy Zielonych wynik nie uległ już zmianie.

Ostatecznie będący w dobrej formie GKS Katowice wygrał na wyjeździe 1:0 z Radomiakiem Radom w meczu tej serii gier. Dzięki temu zespół Rafała Góraka awansował na 9. lokatę w ligowej tabeli, mając na koncie 33 punkty. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio plasuje się natomiast tuż za nim, bo na 10. pozycji w stawce, z dorobkiem 32 oczek.

Radomiak Radom – GKS Katowice 0:1 (0:1)

0:1 Arkadiusz Jędrych 45′