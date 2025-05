Radomiak – Motor, czyli mecz o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Wolski

Radomiak bez porażki od pięciu spotkań

Radomiak Radom zapewnił sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Zieloni w przyszłej kampanii ponownie zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Sezon 2024/2025 zakończą w dolnej części tabeli, lecz końcówka w ich wykonaniu nie należy wcale do najgorszych. Podopieczni Joao Henriquesa notują passę pięciu spotkań bez porażki. Ostatni raz nie zdobyli punktów w połowie kwietnia, gdy przegrali z Rakowem (1:2). Od tego momentu remisowali z Puszczą (2:2), Lechem (2:2), Piastem (0:0) i Stalą (2:2). Z kolei wygrali starcie z Pogonią (2:0).

W najbliższym meczu z Motorem Lublin będą faworytem. Natomiast nie ma co ukrywać, że Radomiak nie walczy już o wyższe lokaty w lidze. Musi jednak bronić aktualnego miejsca w tabeli, czyli 12. pozycji. Przewaga nad goniącym go Widzewem to tylko jeden punkt.

Motor z szansą na TOP6. Potrzebne zwycięstwo i porażka Cracovii

Motor Lublin to beniaminek Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Ku zaskoczeniu wielu ekspertów podopieczni Mateusza Stolarskiego ukończą rozgrywki w na wysokiej pozycji. Aktualnie zajmują 7. miejsce z dorobkiem 46 punktów. Mogą zarówno awansować o lokatę wyżej, jak i spaść o kilka miejsc w dół. Sobotnie starcie z Radomiakiem będzie kluczowe dla ostatecznego miejsca w tabeli w sezonie 24/25.

W poprzedniej kolejce Motor wygrał z Zagłębiem Lubin (1:0). Natomiast wcześniej doznał trzech porażek z rzędu, kończąc bez punktów rywalizację z Pogonią Szczecin (0:3), Piastem Gliwice (1:4) i Cracovią (0:1). Przed serią porażek wygrali z Widzewem Łódź (2:1).

Mecze drużyny Radomiak Stal Mielec 2 Radomiak 2 Radomiak 2 Pogoń Szczecin 0 Piast Gliwice 0 Radomiak 0 Radomiak 2 Lech Poznań 2 Puszcza Niepołomice 2 Radomiak 2 Mecze drużyny Motor Lublin Motor Lublin 1 Zagłębie Lubin 0 Motor Lublin 1 Piast Gliwice 4 Pogoń Szczecin 3 Motor Lublin 0 Pogoń Szczecin 3 Motor Lublin 0 Motor Lublin 0 Cracovia 1

Skromne zwycięstwo Motoru na jesień

W grudniu Motor podejmował Radomiaka w Lublinie. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy (1:0), a na listę strzelców wpisał się Paweł Stolarski. Warto dodać, że Motorowcy wygrali dwa z ostatnich pięciu bezpośrednich starć. Reszta spotkań dwukrotnie kończyła się remisem, a tylko raz zwycięstwo odnieśli Zieloni.

Radomiak – Motor: przewidywane składy

Radomiak – Motor: przewidywane składy

Radomiak João Henriques Motor Lublin Mateusz Stolarski Radomiak João Henriques 4-3-3 Przewidywany skład 1 Kikolski 25 Burch 5 Agouzoul 74 Kingue 23 Henrique 77 Donis 6 Jordão 10 Alves 13 Grzesik 15 Tapsoba 11 Capita 30 Ndiaye 90 Mraz 77 Ceglarz 68 Wolski 21 Labojko 37 Scalet 47 Palacz 18 Najemski 3 Matthys 17 Wójcik 33 Tratnik 1 Kikolski 25 Burch 5 Agouzoul 74 Kingue 23 Henrique 77 Donis 6 Jordão 10 Alves 13 Grzesik 15 Tapsoba 11 Capita 30 Ndiaye 90 Mraz 77 Ceglarz 68 Wolski 21 Labojko 37 Scalet 47 Palacz 18 Najemski 3 Matthys 17 Wójcik 33 Tratnik 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 7 Perotti 8 Paulius Golubickas 17 Renat Dadashov 28 Michał Kaput 33 Kamil Pestka 44 Wiktor Koptas 24 Zié Ouattara 88 Francisco Ramos 19 Rafael Barbosa 1 Kacper Rosa 6 Sergi Samper 9 Kacper Wełniak 19 Bradly van Hoeven 24 Filip Luberecki 26 Michał Król 28 Pawel Stolarski 42 Bright Ede 11 Kaan Caliskaner

Radomiak – Motor: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczyński Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Mikolaj Molendowski Uraz łąkotki Do końca sezonu Rafał Wolski Uraz łąkotki Do końca sezonu Rahil Mammadov Pending transfer Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Ivan Brkic Kontuzja kolana Nieznany Marek Bartos Uraz mięśnia Niepewny Jean Kevin Augustin Fizyczny dyskomfort Niepewny

STS uważa, że Radomiak będzie faworytem meczu

STS, choć stawka meczu będzie większa dla Motoru, uważa, że faworytem będzie Radomiak. Wygraną zespołu z Radomia można dodać do kuponu z kursem 1.95. Z kolei zwycięstwo ekipy z Lublina oszacowano ze współczynnikiem 3.60. Taki sam kurs ustalono na zdarzenie, że spotkanie zakończy się podziałem punktów.