Radomiak w drodze po Europę. Goncalo Feio po zwycięstwie nad Górnikiem

09:10, 29. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Radomiak TV

Radomiak od momentu, gdy zatrudnił trenera Goncalo Feio, poprawił swoje wyniki. Portugalczyk błyskawicznie wpłynął na grę drużyny. 35-latek podsumował mecz z Górnikiem Zabrze.

Goncalo Feio
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak rywalizuje o miejsce w europejskich pucharach

Radomiak zatrudnił Goncalo Feio pod koniec października i okazuje się to strzałem w dziesiątkę. Jak na razie Portugalczyk prowadził drużynę w czterech spotkaniach. W nich Zieloni zaliczyli trzy zwycięstwa i jedną porażkę. W piątek ekipa z Radomia pokonała wysoko Górnik Zabrze (4:0). Rywalizację podsumował szkoleniowiec radomian.

– Chciałbym w pierwszej kolejności pogratulować naszym piłkarzom, ponieważ sposób, w jaki interpretowali grę w różnych momentach, sposób, w jaki byli skoncentrowani i zdyscyplinowani w różnych fazach, sposób, w jaki grali w piłkę, ale też w momentach, kiedy trzeba było bronić, był fenomenalny. Bardzo zależy nam na tym, żebyśmy mieli więcej czystych kont. Dlatego pierwsze słowa uznania muszą trafić do nich – powiedział Goncalo Feio na konferencji prasowej opublikowanej na Radomiak TV.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Górnika Zabrze
Górnik Zabrze może stracić gwiazdę! Jest na radarze tureckiego giganta
Lukas Podolski
Podolski zabrał głos nt. swojej przyszłości. Powiedział o tym jasno
Michal Gasparik
Górnik zainteresowany czeskim pomocnikiem. Grał w Lidze Mistrzów

– Po drugie, chciałbym podziękować kibicom. To, jaki wynik Radom osiąga u siebie, to w dużej mierze także ich zasługa. Za to, jak są z drużyną i jak czuć ich energię. W wyjątkowym dniu dla Radomia dziękuję wszystkim, którzy w tym uczestniczyli i którzy umożliwili, by to piłkarskie święto rzeczywiście takim było – podkreślił trener.

To się nazywa efekt Goncalo Feio w pełnej krasie

– Jeśli chodzi o piłkę, bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Praktycznie od razu zdobyliśmy bramkę po dużym błysku indywidualnym kapitana. Potem prowadziliśmy mecz w sposób, w jaki najbardziej chcielibyśmy go kontrolować: mając piłkę i pomimo prowadzenia, utrzymując wysoką jakość operowania nią – przekonywał Goncalo Feio.

– Górnik zmienił system, co mogło utrudniać nam adaptację do pewnych rzeczy. W każdym razie jakość gry i decyzje podejmowane przez naszych piłkarzy, zwłaszcza w wykorzystaniu przewagi w środku pola, w centralnym korytarzu boiska, pozwoliły nam na dużą kontrolę z piłką – zaznaczył były szkoleniowiec Legii Warszawa.

Zieloni w tym roku mają jeszcze tylko jedno spotkanie do rozegrania. Już za tydzień, w sobotę, Radomiak zmierzy się w roli gospodarza z Pogonią Szczecin. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:45. Do ligowego grania drużyna z Radomia wróci na przełomie stycznia i lutego 2026 roku. Wówczas na drodze Radomiaka stanie Arka Gdynia.

Czytaj więcej: Piast znów opałach? Myśliwiec wyjaśnił, co poszło nie tak