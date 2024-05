GKS Katowice wraca do Ekstraklasy po wieloletniej przerwie. W trakcie świętowania głos zabrał Marcin Krupa. Prezydent miasta zapowiada, że drużyna będzie walczyła o mistrzostwo Polski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Krupa

Prezydent Katowic: Będziemy walczyć o to, aby być w czołówce Ekstraklasy

GKS Katowice pokonał Arkę Gdynia 1:0 w 34. kolejce Fortuna 1. Ligi i dzięki temu po 19 latach znów zagra w Ekstraklasie. Drużyna Rafała Góraka zanotowała fantastyczną końcówkę sezonu, która ostatecznie dała upragniony awans.

W poniedziałek (27 maja) w Katowicach odbyła się oficjalna feta, podczas której świętowano sukces GKS-u. Na scenie pojawił się m.in. prezydent miasta, Marcin Krupa, który podzielił się z kibicami ambitnymi planami. Według niego klub będzie walczył o czołowe lokaty, a nawet o mistrzostwo Polski.

– Bardzo serdecznie chciałbym podziękować piłkarzom, którzy przelewali pot i krew na boisku po to, aby do tej Ekstraklasy wejść. Dziękuję bardzo serdecznie panu trenerowi, który zrobił kawał dobrej roboty. Umówiliśmy się, kiedy przyszedł do mojego gabinetu, że ma wolną rękę i ma budować drużynę na miarę Ekstraklasy – powiedział prezydent Katowic.

Prezydent @Miasto_katowice @KrupaMarcinpl w trakcie fety z okazji wywalczenia awansu @_GKSKatowice. "Będziemy walczyć o to, aby być w czołówce @_Ekstraklasa_, a najlepiej na pierwszym miejscu 🗣️"

PS. chcę tylko zaznaczyć, że to nie dziennikarze pompują balonik pic.twitter.com/TouUgs9YsH — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) May 27, 2024

– Mamy drużynę na miarę Ekstraklasy i tego nie zaprzepaścimy. Będziemy walczyć o to, aby Gieksa była w czołówce tabeli, a najlepiej na pierwszym miejscu – powiedział Krupa w dalszej części.

GKS Katowice jeszcze nigdy nie zdobył mistrzostwa Polski w piłce nożnej. Klub był najbliżej tego sukcesu w latach 80. i 90., gdy kilkukrotnie zajmował 2. miejsce.

Czytaj dalej: Piszczek blisko pracy w Ekstraklasie! Dziennikarz wskazał konkretny klub