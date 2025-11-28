Polska goni TOP10 w rankingu UEFA! Świetne wieści po ostatnich meczach

Raków, Jagiellonia i Lech wygrali w czwartek w Lidze Konferencji, dopisując na konto Polski 1,5 pkt. Sytuacja w rankingu UEFA wygląda coraz lepiej, ponieważ odrobiliśmy część strat do TOP10.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Polska odrobiła część strat. TOP10 rankingu UEFA coraz bliżej

Czwartek z Ligą Konferencji był świetnym dniem dla polskich klubów, ponieważ trzy z czterech spotkań zakończyły się zwycięstwem. Na start komplet punktów zdobył Lech Poznań, pokonując Lausanne (2:0) i Raków Częstochowa, demolując Rapid Wiedeń aż (4:1). Nieco gorzej było w wieczornych meczach, ponieważ Legia Warszawa przegrała ze Spartą Praga (0:1). Na szczęście z trzech punktów cieszyć się mogła Jagiellonią Białystok, pokonując KuPS (1:0). Trzy zwycięstwa to świetna wiadomość dla sytuacji w rankingu UEFA.

Nie jest tajemnicą, że Polska ma realne szanse, aby w przyszłości znaleźć się w TOP10 rankingu UEFA. Co za tym idzie, oznaczałoby to, że mistrz kraju zagrałby bezpośrednio w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Aby tak się stało, musimy wyprzedzić jeszcze dwa kraje, a konkretnie Grecję i Czechy. Po czwartkowych meczach odrobiliśmy do nich część strat, a dokładnie 0,500 punktu.

Polska na ten moment zajmuje 12. miejsce w rankingu UEFA. Strata do Grecji wynosi już mniej niż punkt (0,937). Z kolei Czesi, czyli federacja, która interesuje nas najbardziej, plasują się na 10. miejscu z dużą przewagą nad nami (3,925).

Wyniki polskich klubów w 4. kolejce Ligi Konferencji:

Lech Poznań 2:0 Lausanne

Raków Częstochowa 4:1 Rapid Wiedeń

Legia Warszawa 0:1 Sparta Praga

Jagiellonia Białystok 1:0 KuPS

Ranking UEFA na dzień (28.11.2025):