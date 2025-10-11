Wisła Kraków wykorzystała przerwę reprezentacyjną na rozegranie meczu kontrolnego z Pogonią Szczecin. Wynik starcia został otwarty w 12. minucie, gdy do siatki trafił Mor Ndiaye.

Mor Ndiaye z golem dla Pogoni w sparingu z Wisłą

Wisła Kraków w tej kampanii zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa jest obecnie liderem Betclic 1. Ligi. Sobotnie popołudnie Biała Gwiazda wykorzystała na sparing z zespołem z elity, czyli z Pogonią Szczecin.

Emocji w trakcie rywalizacji nie brakowało. Wynik spotkania został otwarty w 12. minucie. Na listę strzelców wpisał się Mor Ndiaye, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym Białej Gwiazdy.

Senegalski zawodnik trafił do zespołu ze Szczecina w lipcu tego roku z greckiej Kalithei. Pogoń zapłaciła za transfer 50 tysięcy euro. W obecnym sezonie Ndiaye rozegrał łącznie siedem meczów w PKO BP Ekstraklasie, strzelając jednego gola. Na boisku spędził 345 minut.

Rywalizacja Pogoni z Wisłą była pierwszym starciem tych drużyn od pamiętnego finału Pucharu Polski, który miał miejsce w maju minionego roku. Wówczas górą była ekipa z Krakowa, która sięgnęła po krajowy puchar po raz piąty w historii. Wiślacy wygrali po dogrywce dzięki bramce zdobytej przez Angela Rodado.

Hiszpański napastnik skierował piłkę do siatki w 93. minucie. Wcześniej bramki zdobyli kolejno Efthymis Koulouris oraz Eneko Satrustegui. Wówczas drużyny zmierzyły się ze sobą po raz pierwszy od marca 2022 roku, jeśli chodzi o spotkania o stawkę.

