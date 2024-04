PressFocus / Paweł Jaskółka Na zdjęciu: Rafał Kurzawa

Pogoń Szczecin walczy o zdobycie Pucharu Polski i miejsce na podium w ligowej tabeli

W ostatnim czasie wyróżniającą się postacią w drużynie był Rafał Kurzawa

Piłkarz doznał kontuzji i w tym sezonie już nie zagra

Co za pech Kurzawy

Rafał Kurzawa zbierał w ostatnim czasie znakomite recenzje za swoją grę. Były reprezentant Polski był wyraźnym liderem drugiej linii “Portowców”. Pogoń Szczecin poinformowała w oficjalnym komunikacie, że pomocnik nabawił się urazu więzadła pobocznego i wróci na boisko dopiero w przyszłym sezonie.

– Badania niestety potwierdziły uszkodzenie więzadła. W pierwszej kolejności spróbujemy zastosować leczenie zachowawcze, bez wykonywania zabiegu. Będziemy oceniać postęp procesu gojenia co tydzień i podejmować decyzje o dalszym procesie leczenia – mówi lekarz klubu, Bartosz Paprota.

Pogoń Szczecin informuje, że Kurzawa doznał urazu w kontakcie z rywalem podczas niedzielnego meczu, kiedy to rywalem “Portowców” był Lech Poznań. Choć kontynuował on grę, okazało się, że kontuzja jest na tyle poważna, by wykluczyć go z dalszych występów w tym sezonie.

Rafał Kurzawa może mówić o sporym pechu głównie ze względu na finał Pucharu Polski. Zawodnik nie wystąpi w maju na PGE Narodowym, gdzie rywalem Pogoni będzie Wisła Kraków.