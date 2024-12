Bardzo ważne informacje napłynęły do nas z Pomorza. Z ustaleń Goal.pl wynika, że Pogoń Szczecin już wkrótce może zmienić właściciela! Kim jest potencjalny nowy szef? Ile kosztowałoby go przejęcie klubu? Ujawniamy najważniejsze szczegóły.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

O tym, że Pogoń jest na sprzedaż mówi się od dawna. Było już kilka podmiotów zainteresowanych przejęciem szczecińskiego klubu, ale do tej pory nic z tego nie wyszło

Goal.pl wie, kto może przejąć Dumę Pomorza. Trop prowadzi do kanadyjskiego milionera, który prowadzi interesy w Europie. Chodzi między innymi o rynek nieruchomości

Nowy właściciel, w przypadku dopięcia transakcji, obiecuje wzmocnienia już zimą i walkę o podium jeszcze w tym sezonie

Miliony z Kanady popłyną do Pogoni?

Od pewnego czasu mówi się, że Pogoń Szczecin może zmienić właściciela. Było już kilka przymiarek, ale do tej pory żadna się nie zmaterializowała. Teraz może być jednak inaczej. Z informacji Goal.pl wynika, że multimilioner zza granicy chce przejąć Dumę Pomorza.

Goal.pl jako pierwszy ujawnia kto może zostać nowym właścicielem Pogoni Szczecin. Z naszych informacji wynika, że poważnie zainteresowany zakupem klubu jest kanadyjski milioner Alex Haditaghi.

Zobacz także: Jak ulepszyć konferencje prasowe w Ekstraklasie?

To przedsiębiorca działający między innymi w branży nieruchomości, prowadzi interesy na terenie Kanady, Grecji, Hiszpanii i Turcji. A jeśli chodzi o przejęcie Pogoni, to Haditaghi połączył siły z Tanem Keslerem, tureckim działaczem, który ostatnio rozstał się z Hull City, gdzie był wiceprezesem i członkiem zarządu. Plany są takie, że to właśnie Kesler stanąłby na czele Pogoni jako osoba zarządzająca nowym projektem.

20 milionów euro w grze?

Haditaghi ma duże zaufanie do Keslera, jego szerokich kontaktów i wiedzy dotyczącej zarządzania futbolowym biznesem. A jak słyszymy, plany odnośnie polskiego klubu są bardzo ambitne. Nowa Pogoń miałaby na stałe dołączyć do walki o czołowe miejsca w Polsce i pokazać się w Europie.



Ze źródeł zbliżonych do negocjacji słyszymy, że wejście w Pogoń kosztowałoby Kanadyjczyka około 20 milionów euro. Co ciekawe, docierają do nas wieści, że nowy właściciel zostawiłby Jarosława Mroczka, obecnego właściciela i zarządcy, na pozycji honorowego prezesa, który dalej mógłby udzielać się w klubie. Choć oczywiście, pakiet kontrolny należałby do nowych właścicieli.



(Ewentualni) nowi właściciele mają też w planach pozostawienie obecnego sztabu szkoleniowego. Natomiast docierają do nas informacje, że już w zimowym okienku transferowym nowy szef zapewniłby środki na wzmocnienia, które pozwoliłyby na włączenie się do walki o najwyższe lokaty jeszcze w tym sezonie.

Celem miejsce na podium

Celem nowych właścicieli byłoby doprowadzenie do tego, aby Pogoń skończyła ten sezon w pierwszej trójce. A wracając do Haditaghiego, ma już za sobą inwestycję w klub piłkarski, bo przez rok był właścicielem greckiej Kavali. Cały czas prowadzi w tym kraju interesy na rynku nieruchomości.



A jeśli chodzi o rozmowy na temat przejęcia Pogoni to słyszymy, że sprawy są bardzo zaawansowane i wszystko się powinno wyjaśnić w ciągu najbliższych dni. Sprzedaż klubu Kanadyjczykowi nie jest jeszcze przesądzona, ale ten wariant należy uznać za prawdopodobny.



Po rozegraniu 17 spotkań ligowych Pogoń zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Portowcy wciąż liczą się też w walce o Puchar Polski.