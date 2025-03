Pogoń Szczecin w trudnej sytuacji finansowej. Klub liczy na pożyczki

PressFocus Na zdjęciu: Nilo Effori

Kłopoty finansowe Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin w lutym tego roku zaprezentowała nowego właściciela. Klub przeszedł pod kontrolę spółki United Sports Investments Limited, której przedstawicielami są prezes Nilo Effori oraz wiceprezes Karol Zaborowski. W klubie pojawiają się opóźnienia w wypłatach dla zawodników.

Okazuje się, że Zaborowski nie próżnuje i aktywnie poszukuje firm, które mogłyby pożyczyć środki. Celem jest zagwarantowanie pensji zawodnikom do końca bieżącego sezonu. Zaplanował już spotkania z potencjalnymi pożyczkodawcami, a do 14 marca pieniądze muszą trafić na konta piłkarzy. Obecnie klub ma dwumiesięczne opóźnienia w płatnościach oraz zaległe bonusy z poprzedniego sezonu.

Sytuacja w Szczecinie pozostaje napięta, ponieważ Pogoń otrzymuje kolejne wezwania do zapłaty. Ponadto istnieje także możliwość, że jeśli umowa sprzedaży akcji nie zostanie zrealizowana, kontrola nad klubem może czasowo wrócić w ręce Jarosława Mroczka. Nilo Effori zobowiązał się do przelania pierwszej raty za zakup klubu do końca lutego, lecz do tej pory nie wpłacił środków na konto Pogoni. Szczecinianie pod wodzą Roberta Kolendowicza spisują się świetnie w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy i zajmują wysokie piąte miejsce w tabeli.