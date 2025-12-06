Pogoń Szczecin i Radomiak Radom rywalizowali ze sobą w sobotnie popołudnie. Mecz znów nie ułożył się po myśli Portowców, którzy zremisowali 2:2. Cudowne trafienie Elvesa Balde dało tlen drużynie Goncalo Feio.

PressFocus Na zdjęciu: Dimitrios Keramitsis oraz Elves Balde

Pogoń Szczecin remisuje z Radomiakiem Radom

W drugim sobotnim spotkaniu w ramach 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zobaczyliśmy w akcji Pogoń Szczecin, która przed własną publicznością mierzyła się z Radomiakiem Radom. Portowcy przystąpili do tej rywalizacji ze wstydliwą serią dwóch bolesnych porażek z rzędu. Goście natomiast po zatrudnieniu Goncalo Feio rozpoczęli nowy etap i znajdują się w górnej części tabeli.

Rywalizacja w Szczecinie od pierwszych minut toczyła się pod dyktando gospodarzy. Pogoń tworzyła zdecydowanie więcej akcji bramkowych. Na pierwsze trafienie musieliśmy poczekać do 37. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Sam Greenwood. Portowcy nie osiedli na laurach i chwilę później prowadzili już dwoma golami. Do siatki trafił Paul Mukairu i był to w zasadzie ostatni akcent w pierwszej połowie.

Pogoń prowadzi do przerwy z Radomiakiem 2:0! ⚓ Gole dla Portowców zdobyli Sam Greenwood i Paul Mukairu! ⚽⚽



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/P34wVsMEpq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 6, 2025

Od początku drugiej odsłony Radomiak Radom zabrał się do pracy. W 54. minucie zespół gości cieszył się z kontaktowego gola. Elves Balde w cudowny sposób umieścił piłkę w bramce chronionej przez Valentina Cojocaru.

𝐄𝐋𝐕𝐄𝐒 𝐁𝐀𝐋𝐃𝐄! 🥐 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋! 🤯 Pięknie wymyślił to skrzydłowy Radomiaka!



Goście łapią kontakt z Pogonią!



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/KHYMuqP8VM — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 6, 2025

W kolejnych minutach podopieczni Goncalo Feio robili wszystko, aby doprowadzić do wyrównania. I udało im się to 76. minuty, kiedy do siatki trafił Abdoul Tapsoba. Ostatecznie trafienie zawodnika gości było ostatnim akcentem w tej rywalizacji. Mecz zakończył się finalnie podziałem punktów.

Pogoń Szczecin po przerwie zimowej zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Radomiak Radom natomiast ugości na własnym obiekcie Arkę Gdynia.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom 2:2

Greenwood (37′), Mukairu (40′) – Balde (54′), Tapsoba (76′)