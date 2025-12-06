Pogoń Szczecin remisuje z Radomiakiem Radom
W drugim sobotnim spotkaniu w ramach 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zobaczyliśmy w akcji Pogoń Szczecin, która przed własną publicznością mierzyła się z Radomiakiem Radom. Portowcy przystąpili do tej rywalizacji ze wstydliwą serią dwóch bolesnych porażek z rzędu. Goście natomiast po zatrudnieniu Goncalo Feio rozpoczęli nowy etap i znajdują się w górnej części tabeli.
Rywalizacja w Szczecinie od pierwszych minut toczyła się pod dyktando gospodarzy. Pogoń tworzyła zdecydowanie więcej akcji bramkowych. Na pierwsze trafienie musieliśmy poczekać do 37. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Sam Greenwood. Portowcy nie osiedli na laurach i chwilę później prowadzili już dwoma golami. Do siatki trafił Paul Mukairu i był to w zasadzie ostatni akcent w pierwszej połowie.
Od początku drugiej odsłony Radomiak Radom zabrał się do pracy. W 54. minucie zespół gości cieszył się z kontaktowego gola. Elves Balde w cudowny sposób umieścił piłkę w bramce chronionej przez Valentina Cojocaru.
W kolejnych minutach podopieczni Goncalo Feio robili wszystko, aby doprowadzić do wyrównania. I udało im się to 76. minuty, kiedy do siatki trafił Abdoul Tapsoba. Ostatecznie trafienie zawodnika gości było ostatnim akcentem w tej rywalizacji. Mecz zakończył się finalnie podziałem punktów.
Pogoń Szczecin po przerwie zimowej zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Radomiak Radom natomiast ugości na własnym obiekcie Arkę Gdynia.
Pogoń Szczecin – Radomiak Radom 2:2
Greenwood (37′), Mukairu (40′) – Balde (54′), Tapsoba (76′)