Pogoń Szczecin z dobrą wiadomością. Kibice na to czekają

19:55, 14. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin zakontraktowała latem Benjamina Mendy'ego, ogłaszając hitowy transfer. Były piłkarz Manchesteru City stopniowo dochodzi do formy fizycznej. Klub ogłosił, że rozpoczął treningi indywidualne.

Benjamin Mendy
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Mendy rozpoczął treningi. Zbliża się debiut

Pogoń Szczecin tego lata dokonała kilku ciekawych transferów, sprowadzając chociażby Sama Greenwooda czy Rajmunda Molnara. Pokusiła się także o ruch marketingowy, który z pewnością dał jej tymczasowy rozgłos – zakontraktowała bowiem Benjamina Mendy’ego, niegdyś defensora Manchesteru City, który w 2017 roku kupował go z AS Monaco za 57 milionów euro.

Oczywiście od tego czasu wiele się zmieniło, a Mendy zniknął z radarów, co było wynikiem jego problemów poza boiskiem. W 2023 roku trafił do FC Lorient, a dwa lata później zasilił szwajcarski FC Zurich. Od lipca był bez klubu, więc Portowcy postanowili zaryzykować i podpisali z nim roczny kontrakt.

Na papierze to bardzo duże wzmocnienie, jeśli tylko Mendy będzie w stanie odzyskać choć część formy sprzed lat oraz nie zabraknie mu zaangażowania i motywacji. Aktualnie stara się dojść do odpowiedniej formy fizycznej. Pogoń Szczecin poinformował, że rozpoczął indywidualne treningi na boisku. Kibice muszą więc uzbroić się w cierpliwość, choć niewątpliwie zbliża się jego debiut w nowych barwach.

Mendy ma na koncie 10 występów dla seniorskiej reprezentacji Francji. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na milion euro.

