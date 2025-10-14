Pogoń Szczecin z dobrą wiadomością. Kibice na to czekają

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Mendy rozpoczął treningi. Zbliża się debiut

Pogoń Szczecin tego lata dokonała kilku ciekawych transferów, sprowadzając chociażby Sama Greenwooda czy Rajmunda Molnara. Pokusiła się także o ruch marketingowy, który z pewnością dał jej tymczasowy rozgłos – zakontraktowała bowiem Benjamina Mendy’ego, niegdyś defensora Manchesteru City, który w 2017 roku kupował go z AS Monaco za 57 milionów euro.

Oczywiście od tego czasu wiele się zmieniło, a Mendy zniknął z radarów, co było wynikiem jego problemów poza boiskiem. W 2023 roku trafił do FC Lorient, a dwa lata później zasilił szwajcarski FC Zurich. Od lipca był bez klubu, więc Portowcy postanowili zaryzykować i podpisali z nim roczny kontrakt.

Na papierze to bardzo duże wzmocnienie, jeśli tylko Mendy będzie w stanie odzyskać choć część formy sprzed lat oraz nie zabraknie mu zaangażowania i motywacji. Aktualnie stara się dojść do odpowiedniej formy fizycznej. Pogoń Szczecin poinformował, że rozpoczął indywidualne treningi na boisku. Kibice muszą więc uzbroić się w cierpliwość, choć niewątpliwie zbliża się jego debiut w nowych barwach.

Benjamin Mendy w treningu z piłką 🔥



Francuski defensor rozpoczął dziś indywidualne zajęcia na boisku 💪 pic.twitter.com/cuONhzZa6h — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) October 14, 2025

Mendy ma na koncie 10 występów dla seniorskiej reprezentacji Francji. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na milion euro.