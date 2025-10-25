Pogoń odwróciła losy meczu! Wielka wygrana z rewelacją sezonu [WIDEO]

Pogoń Szczecin odwróciła losy rywalizacji i ograła przed własną publicznością Cracovię 2-1. Do przerwy goście prowadzili, a gospodarze byli bezradni.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń ograła Cracovię. Do przerwy była bezradna

Pogoń Szczecin w sobotę podejmowała przed własną publicznością Cracovię. Na papierze faworytem byli goście, którzy w tym sezonie prezentują się dużo lepiej. Portowcy pod wodzą nowego trenera zanotowali już wcześniej pierwsze zwycięstwo, a teraz chcieli dołożyć kolejne.

Pierwsza połowa układała się pod dyktando Pasów. Od samego początku goście naciskali, tworząc kolejne okazje do zdobycia gola. Ta sztuka powiodła się w 29. minucie, kiedy to Filip Stojilković dobrze odnalazł się w polu karnym i dobił strzał jednego z kolegów. Napastnik Cracovii był tego dnia bardzo aktywny i poszukiwał kolejnych goli, ale Valentin Cojocaru stał na wysokości zadania.

Filip Stojilković daje Cracovii prowadzenie w Szczecinie! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/0rkcLYXrS6 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 25, 2025

Wydawało się, że Cracovia ma wszystko pod kontrolą, a Pogoń nie zdoła wrócić do tego meczu. W drugiej połowie nastąpił jednak poważny zwrot, gdyż to gospodarze zaczęli naciskać. W 61. minucie wyrównał Kamil Grosicki, dopadając do bezpańskiej piłki i uderzając bez przyjęcia.

Pogoń na tym nie poprzestała. Gol skrzydłowego napędził drużynę i zupełnie zmienił obraz rywalizacji. To Cracovia drżała o remis, a szczecinianie prezentowali się znacznie lepiej. Napór na bramkę gości przyniósł pozytywny rezultat w 89. minucie, kiedy to Paul Mukairu skierował piłkę do siatki. Była to nieco szczęśliwa sytuacja, gdyż nabił go Fredrik Ulvestad, który wcześniej główkował.