TurboGrosik roznosi Motor. Kapitan Pogoni kradnie show [WIDEO]

Kamil Grosicki show w meczu Pogoń – Motor

Pogoń Szczecin na finiszu sezonu wciąż walczy o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Ekipa dowodzona przez Roberta Kolendowicza nie złożyła zatem broni w walce o podium na koniec rozgrywek w PKO BP Ekstraklasie.

W środowy wieczór klasę samą w sobie zaprezentował w zaległym spotkaniu 31. kolejki Kamil Grosicki. Doświadczony zawodnik drużyny ze Szczecina okrasił występ z Motorem Lublin dwoma trafieniami. Wynik rywalizacji otworzył tuż przed końcem pierwszej połowy. Grosicki w 43- minucie popisał się kapitalnym golem po strzale z narożnika pola karnego.

94-krotny reprezentant Polski natomiast po przerwie dołożył kolejne trafienie. Grosicki w 52. minucie zdecydował się na uderzenie sprzed pola karnego, z którym też nie poradził sobie golkiper gości i Pogoń była na dobrej drodze do tego, aby odnieść 17. zwycięstwo w tym sezonie.

Dla zawodnika szczecińskiej drużyny trafienia z Motorem były kolejno szóstym i siódmym w sezonie. Ogólnie w tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki, Grosicki rozegrał 37 meczów. Zdobył w nich 10 bramek, a także zaliczył 14 kluczowych podań.

TurboGrosik wrócił do zespołu ze Szczecina w sierpniu 2021 roku. Grosicki trafił do Pogoni z West Bromwich na zasadzie wolnego transferu. Aktualny kontrakt piłkarza z Pogonią obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

