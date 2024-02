IMAGO / Piotr Homel / Newspix Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski znów nie gryzł się w język

Piłkarz odniósł się do sytuacji w Górniku Zabrze

Klub zalega z wypłatami

Lukas Podolski ostro o Górniku Zabrze

Górnik Zabrze pod względem czysto sportowym prezentuje się naprawdę solidnie, mając niedużą stratę do ścisłej czołówki. Po 21 meczach drużyna zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z 32 punktami na koncie. Natomiast problemy zaczynają się, gdy przyjrzymy się całej strukturze klubu.

Niedawno “Przegląd Sportowy” ujawnił, że Górnik Zabrze od dwóch miesięcy nie płaci piłkarzom. Teraz wszystkie te informacje potwierdził Lukas Podolski, który porozmawiał z Piotrem Koźmińskim z serwisu WP SportoweFakty. Piłkarz ponownie w bardzo ostry sposób odniósł się do tego, co się dzieje wewnątrz klubu.

– Jak na sytuację klubu, uważam, że te wyniki trzeba ocenić jakbyśmy byli w pierwszej trójce. Bo do tych drużyn, co były czy są przed nami, nie mamy na razie finansowo podjazdu. Nie ma dyrektora, nie ma prezesa, nie ma wypłat, a my wychodzimy na boisko i gramy o pełną pulę – stwierdził Poldi.

– Dziennikarze napisali prawdę. Wypłat nie było i do tej pory nie ma – potwierdził doniesienia Przeglądu Sportowego.