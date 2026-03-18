Podolski poznał werdykt Komisji Ligi. Surowa kara dla mistrza świata

Lukas Podolski nie wystąpi w trzech najbliższych meczach Górnika Zabrze. Komisja Ligi surowo ukarała go za przewinienie w spotkaniu z Rakowem Częstochowa.

Podolski zdyskwalifikowany. Trzy mecze zawieszenia

Lukas Podolski pojawił się na murawie w samej końcówce meczu Górnik Zabrze – Raków Częstochowa. Musiał ją opuścić natomiast jeszcze przed ostatnim gwizdkiem arbitra, otrzymując od niego bezpośrednią czerwoną kartkę. Dwie minuty po wejściu na plac gry mistrz świata ostro potraktował Michaela Ameyawa, dając mu się sprowokować. Zawodnik Rakowa zaczepił Podolskiego, a ten w odpowiedzi uderzył go w brzuch.

Komisja Ligi okazała się dla niego bardzo surowa. Na Podolskiego nałożono karę trzech ligowych meczów dyskwalifikacji. Górnik będzie musiał poradzić sobie bez niego w starciach z Widzewem Łódź, Cracovią oraz Legią Warszawa.

„Komisja Ligi po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, postanowiła uwzględnić protest złożony przez Widzew Łódź w sprawie żółtej kartki dla Lukasa Leragera w spotkaniu 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Arka Gdynia – Widzew Łódź. Tym samym kara została anulowana. Komisja Ligi ponadto zadecydowała ws. Lukasa Podolskiego z Górnika Zabrze. Zawodnik otrzymał czerwoną kartkę w meczu 25. kolejki z Rakowem Częstochowa. Na piłkarza Górnika została nałożona kara 3 meczów dyskwalifikacji.” – tak brzmiał środowy komunikat Komisji Ligi.

Podolski w tym sezonie pełni wyłącznie rolę głębokiego rezerwowego, zajmując się głównie rzeczami poza boiskiem. Michal Gasparik skorzystał z niego dotąd 13 razy, łącząc rozgrywki Ekstraklasy z Pucharem Polski. W tym czasie Podolski ani razu nie trafił do siatki.