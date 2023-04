PressFocus Na zdjęciu: Paweł Raczkowski

Paweł Raczkowski będzie sędzią głównym spotkania AEK Ateny – Aris Saloniki

Dlatego arbiter nie poprowadzi żadnego meczu PKO Ekstraklasy w tej kolejce

O Raczkowskim zrobiło się bardzo głośno po kontrowersyjnych decyzjach w meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Nie został wyznaczony, pojedzie do Grecji

Ostatni mecz prowadzony przez Pawła Raczkowskiego odbił się bardzo szerokim echem w całym środowisku piłkarskim w Polsce. Arbiter główny spotkania Lech Poznań – Pogoń Szczecin popełnił rażący błąd. Mianowicie nie wyrzucił z boiska piłkarza Pogoni Konstantinosa Triantafyllopoulosa, który faulował Afonso Sousę. John van den Brom tak komentował pracę sędziego.

– Wydaje mi się, że to szósty raz, kiedy decyzje tego sędziego wpływają na wynik naszego meczu. Wiemy, że to było top spotkanie, wiele znaczyło dla tabeli, a takie spotkania wymagają topowych sędziów. Tak nie było. To się znów zdarza. Najważniejszym aspektem meczu było sędziowanie. Wielki błąd to niepokazanie drugiej żółtej kartki dla zawodnika gości, to była oczywista sytuacja – mówił szkoleniowiec Lecha Poznań.

Teraz jak się okazuje Paweł Raczkowski pojedzie do Grecji, aby sędziować spotkanie AEK Ateny – Aris Saloniki – o czym donosi Tomasz Włodarczyk. Wcześniej arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia meczów w najbliższej kolejce PKO Ekstraklasy.

