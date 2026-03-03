Papszun zdecydował, czy zostanie w klubie, jeśli Legia spadnie

Marek Papszun pozostanie trenerem Legii Warszawa, nawet jeśli klub spadnie do Betclic 1. Ligi - informuje Fakt. Szkoleniowiec pracuje z Wojskowymi od grudnia 2025 roku.

Marek Papszun
Potencjalny spadek Legii nie oznacza odejścia Marka Papszuna

Spadek z Ekstraklasy to coś, czego Legia Warszawa sobie nie wyobraża, ale musi być przygotowana na taki scenariusz. Sezon zbliża się wielkimi krokami do końca, a stołeczny klub wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Po 23. kolejkach plasują się na 16. miejscu. Różnice w tabeli są niewielkie, więc w teorii jeden mecz może zmienić układ. Natomiast forma Wojskowych to zupełnie inna kwestia.

Wyniki nie powalają na kolana, ponieważ w pięciu meczach rundy wiosennej odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Legioniści wygrali z Wisłą Płock (2:1), czym przerwali serię spotkań w Ekstraklasie bez zwycięstwa. Natomiast pozostałe starcia trzy razy kończyły się remisem i raz porażką. W takim tempie zdobywając 6 na 15 możliwych punktów, widmo spadku będzie z nimi aż do ostatniej kolejki.

Fakt dotarł do informacji, co zrobi Legia Warszawa, jeśli spadnie do Betclic 1. Ligi. Okazuje się, że zarząd przygotował plan awaryjny dot. zawodników, a konkretnie ich kontraktów. Druga kwestia równie ważna to przyszłość Marka Papszuna.

Marek Papszun dopiero co dołączył do klubu. Jego zatrudnienie ogłoszono przed Świętami Bożego Narodzenia. Źródło przekazało, że nawet w razie spadku, 51-latek pozostanie trenerem Legii Warszawa. Jego dotychczasowy bilans to zwycięstwo, trzy remisy i porażka. Kontrakt ze stołecznym klubem ma ważny do czerwca 2028 roku.

