Legia Warszawa ma plan w razie spadku. Zarząd zabezpieczył się na taki scenariusz

21:09, 2. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fakt

Legia Warszawa musi brać pod uwagę scenariusz, w którym spada z Ekstraklasy. Jak donosi Fakt, zarząd stołecznego klubu zabezpieczył się przed takim rozwojem wydarzeń. Kontrakty wielu zawodników mogą zostać wtedy rozwiązane, co byłoby z korzyścią finansową dla zespołu.

Dariusz Mioduski
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia może rozwiązać umowy z zawodnikami w razie spadku

Legia Warszawa o bieżącym sezonie będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. Zamiast walki o mistrzostwo Polski lub co najmniej europejskie puchary, muszą bronić się przed spadkiem z PKO BP Ekstraklasy. Po 23. kolejkach zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi tylko jeden punkt, ale biorąc pod uwagę formę drużyny, ryzyko spadku jest duże.

Z informacji, jakie przekazał Fakt, wynika, że zarząd Legii Warszawa przygotował się na ewentualny spadek do Betclic 1. Ligi. Otóż okazuje się, że w takim przypadku możliwa będzie rewolucja kadrowa. W kontraktach niektórych zawodników ma znajdować się zapis, umożliwiający rozwiązanie umowy w razie spadku. Jakiś czas temu media informowały, że odejść mogłoby prawie 3/4 składu.

Taki zabieg miał na celu zabezpieczyć klub finansowo. Potencjalny spadek wiązałby się ze znacznie mniejszymi wpływami finansowymi w przyszłym sezonie. Obecny budżet płacowy jest zdecydowanie zbyt duży jak na realia gry na zapleczu piłkarskiej elity w Polsce.

Rozwiązanie kontraktu to jednak działanie ostateczne. Źródło przekonuje, że w pierwszej kolejności Legia Warszawa będzie chciała sprzedać zawodników, aby odzyskać część zainwestowanych środków. Warto dodać, że możliwy spadek nie oznacza kolejnych zmian na ławce trenerskiej. Z ustaleń Faktu wynika, że Marek Papszun pozostałby trenerem stołecznego klubu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź