Legia Warszawa ma plan w razie spadku. Zarząd zabezpieczył się na taki scenariusz

Legia Warszawa musi brać pod uwagę scenariusz, w którym spada z Ekstraklasy. Jak donosi Fakt, zarząd stołecznego klubu zabezpieczył się przed takim rozwojem wydarzeń. Kontrakty wielu zawodników mogą zostać wtedy rozwiązane, co byłoby z korzyścią finansową dla zespołu.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia może rozwiązać umowy z zawodnikami w razie spadku

Legia Warszawa o bieżącym sezonie będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. Zamiast walki o mistrzostwo Polski lub co najmniej europejskie puchary, muszą bronić się przed spadkiem z PKO BP Ekstraklasy. Po 23. kolejkach zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi tylko jeden punkt, ale biorąc pod uwagę formę drużyny, ryzyko spadku jest duże.

Z informacji, jakie przekazał Fakt, wynika, że zarząd Legii Warszawa przygotował się na ewentualny spadek do Betclic 1. Ligi. Otóż okazuje się, że w takim przypadku możliwa będzie rewolucja kadrowa. W kontraktach niektórych zawodników ma znajdować się zapis, umożliwiający rozwiązanie umowy w razie spadku. Jakiś czas temu media informowały, że odejść mogłoby prawie 3/4 składu.

Taki zabieg miał na celu zabezpieczyć klub finansowo. Potencjalny spadek wiązałby się ze znacznie mniejszymi wpływami finansowymi w przyszłym sezonie. Obecny budżet płacowy jest zdecydowanie zbyt duży jak na realia gry na zapleczu piłkarskiej elity w Polsce.

Rozwiązanie kontraktu to jednak działanie ostateczne. Źródło przekonuje, że w pierwszej kolejności Legia Warszawa będzie chciała sprzedać zawodników, aby odzyskać część zainwestowanych środków. Warto dodać, że możliwy spadek nie oznacza kolejnych zmian na ławce trenerskiej. Z ustaleń Faktu wynika, że Marek Papszun pozostałby trenerem stołecznego klubu.